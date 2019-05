Warffum in laatste derby sterker dan Kloosterburen

Zondagmiddag stond de laatste streekderby tussen Kloosterburen en Warffum op het programma. In een duel waarin het jonge Kloosterburen zich te vaak de kaas van het brood liet eten zegevierden de Warffumers uiteindelijk met 7-2.Voor Kloosterburen stond er in het duel tegen streekgenoot Warffum nog wel degelijk wat op het spel. Zo wilde de thuisploeg graag revanche nemen voor de 11-0 nederlaag die men eerder dit seizoen in Warffum moest incasseren en verder was er nog steeds de mogelijkheid om het seizoen niet als hekkensluiter te beëindigen. Waar Kloosterburen nog wat had om voor te strijden was dat aan de kant van de Warffumers wat minder. Het enige wat de geelhemden nog konden realiseren was dat het een plaatsje kon klimmen op de ranglijst waardoor het laatste seizoen in het zondagvoetbal op een vijfde plaats kon worden afgesloten. Beide ploegen waren zondagmiddag voor deze laatste streekderby niet op volle sterkte. Kloosterburen moest het namelijk doen zonder de binnenkort op vakantie gaande Jeroen Holman en die werd vervangen door Willem Prins. Aan de kant van Warffum was Stefan van den Berg niet helemaal fit om als veldspeler te starten en dat zorgde dat hij als doelman fungeerde zodat Warffum dit seizoen voor de zesde keer een andere keeper onder de lat had staan. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Anema was er in de tweede minuut al een kans voor de thuisclub. Maar helaas zag Niels Bolt zijn schot naast het doel van de Warffumers verdwijnen. Waar Kloosterburen zijn eerste kans niet wist te benutten was het vier minuten aan de andere kant wel raak. Niet goed ingrijpen van Appie van der Laan zorgde dat Patrik Pieterman de bal op een presenteerblaadje kreeg en Sander Adema met een droge schuiver passeerde: 0-1. Na deze snelle treffer duurde het tot de 23minuut voordat er weer wat opwindends op sportpark Westerklooster gebeurde. Op het middenveld kwam Bartel Klinkhamer in balbezit en de spits speelde de bal goed door op zijn broer Roel. Wat volgde was een prima rush richting de achterlijn en die door de rechteraanvaller werd afgesloten met fraaie voorzet richting de verste paal. Daar was Bartel Klinkhamer ondertussen gearriveerd om de bal tegendraads, en dus onhoudbaar voor doelman Adema, binnen te koppen. Een aanval uit het boekje wat ook de volgende treffer in de 36minuut van de geelhemden was. Weer werd Roel Klinkhamer goed de diepte ingestuurd en ook nu kwam er een prima voorzet die door Bartel Klinkhamer simpel langs Sander Adema werd getikt: 0-3. Nog voor de pauze werd het ook nog 0-4 in Kloosterburen. Niet goed uitverdedigen van de thuisploeg zorgde dat Niels Zantingh een vrije doortocht richting Sander Adema kreeg. Alleen voor de doelman van de thuisploeg maakte de aanvoerder van de gasten vervolgens geen fout waardoor een stevig balende Sander Adema voor de vierde keer de bal uit het net mocht halen. Na de thee ging Warffum direct door met waar men voor de rust al druk mee was, het scoren van doelpunten. In de 48minuut zorgde een corner van Roel Klinkhamer voor een ware scrimmage voor het doel van de gastheren. In een mêlee van spelers zorgde Jan Jurre Jansen voor de 0-5. Rond de zestigste minuut kwam Wouter Korhorn in het veld voor Willem Prins. Dit was volgens de zich warmlopende Korhorn om voor wat meer gewicht in de aanval te zorgen. En inderdaad bij zijn eerste echte actie scoorde de invaller direct. Maar helaas voor Kloosterburen deed hij dat wel in het eigen doel. Nadat arbiter Anema ‘praatkaarten’ aan Appie van der Laan en Bartel Klinkhamer had uitgedeeld, moest Stefan van den Berg zijn kwaliteiten als doelman opeens tonen. In de 70minuut brak Daniel van Dijk opeens door de verdediging van de bezoekers maar zijn schot werd met een katachtige zweefduik door Van den Berg tot corner getikt. Vijf minuten later scoorde David Kloosterhuis de 0-7. Een goal die echter door Anema werd afgekeurd omdat de leidsman vanaf grote afstand kon zien dat de bal de lijn niet was gepasseerd. Maar de VAR hoefde er op sportpark Westerklooster niet aan te pas te komen om te constateren dat het schot van Kloosterhuis de lijn wel degelijk was gepasseerd. Twee minuten later was het wel raak voor de bezoekers. Een pass van David Kloosterhuis werd door Bartel Klinkhamer goed doorgespeeld naar Rick Kloosterhuis die met een droge schuiver doelman Adema kansloos liet: 0-7. Na de zevende treffer was het vervolgens over met scoren bij de gasten maar nu kreeg de thuisploeg opeens de geest. Eerst kopte Niels Bolt in de 86minuut een voorzet van Kevin Kat achter doelman Van den Berg en in de 90minuut reageerde de jonge spits zeer attent op een verre uittrap van Sander Adema. En met zijn tweede treffer van de middag zorgde Bolt voor een eindstand van 2-7. Een eindstand die gezien het spelbeeld volgens vriend en vijand dik in orde was en Warffum dus een zege in deze laatste streekderby tussen de beide ploegen opleverde.Kloosterburen-Warffum: 2-7(0-4)6. Pieterman 0-1, 23. Bartel Klinkhamer 0-2, 36. Bartel Klinkhamer 0-3, 43. Zantingh 0-4, 48. Jansen 0-5, 66. Korhorn 0-6(ed), 75. Rick Kloosterhuis 0-7, 86. Niels Bolt 1-7,90. Niels Bolt 2-7Scheidsrechter: D. Anema (Wildervank)Gele kaarten: Van der Laan(Kloosterburen), Bartel Klinkhamer, Pieterman(Warffum)Kloosterburen: Adema; Van der Laan, Kat, Steur, Van der Maar; Bas Bolt, Jorn Bolt, Prins(60. Korhorn), Van Dijk(77. Wierenga), Tammens(77. Seelen); Niels Bolt.Warffum: Van den Berg; Jansen, Bello, Venhuizen(50. Zwart), Jan Klinkhamer; Rick Kloosterhuis, Pieterman, Zantingh, David Kloosterhuis; Bartel Klinkhamer(80. Thanh), Roel Klinkhamer(60. Meijer)