Corenos door gelijkspel tegen WVV nog meer in de problemen.

De terugkeer van routinier Willem Duinkerken, een uitblinkende Raymon Balkema en een matig acterende scheidsrechter Haan uit Zuidhorn waren wel de belangrijkste ingrediënten in het duel tussen Corenos en WVV die een bloedeloze 0-0 als eindstand kreeg.Voor Corenos was er zaterdagmiddag maar een ding dat telde. Dat was, zo wist ook trainer Marco Pesiwarissa, dat men moest winnen van WVV uit Winschoten. ,, We moeten hoe dan ook vandaag de punten in eigen huis houden. Daar zullen we alles aan doen om dat te bewerkstelligen. Maar dat zal niet eenvoudig worden want ook WVV heeft zich nog niet veilig kunnen spelen. Dat zorgt dat het een interessante wedstrijd gaat worden tussen twee ploegen die dus moeten winnen,” aldus Pesiwarissa die voor het duel van zaterdagmiddag geen beroep kon doen op de geblesseerde Elwin Wezeman en de afwezige doelman Christiaan Buntjer. Door de afwezigheid van Buntjer had men bij Corenos een beroep gedaan op Willem Duinkerken. De oud-doelman traint regelmatig mee met de eerste selectie en werd bereidt gevonden om een eenmalige rentree te maken. Op een kurkdroge en daardoor keihard hoofdveld begonnen de thuisploeg en de gasten uit Winschoten aan een belangrijk duel die onder leiding stond van scheidsrechter Haan uit Zuidhorn. De arbiter zorgde direct al voor verbazing met de mededeling dat hij soms wat hard op zijn fluitje blies. Mochten de spelers dat als hinderlijk ervaren dan zag de leidsman graag dat men daar melding van maakte. Na dit wat bijzonder begin duurde het tot de twaalfde minuut voordat er in echt wat te beleven viel. Bij een aanval van de thuisploeg kwam Lars Baar in balbezit maar de kleine spits had teveel tijd nodig om het doel van de bezoekers onder vuur te nemen. Drie minuten later was het weer Lars Baar die door de defensie van de gasten brak. Hoewel de aanvaller in buitenspelpositie werd aangespeeld mocht hij van de matig acterende scheidsrechter Haan doorgaan richting het doel van Jasper Riemersma. In het duel wat volgde was het Jasper Riemersma die tot twee keer toe als winnaar uit de strijd met Lars Baar kwam. Rond de tweeëntwintigste minuut was daar een logische drinkpauze waarin WVV al een eerste wissel toe moest passen. Naar de kant ging Thomas Kant en voor hem in de plaats kwam Paul Lee. Drie minuten na de onderbreking was arbiter Haan even de weg kwijt. De arbiter zag in een te late actie van WVV-er Tom Aalst een overtreding van Joran Knot. Een wat vreemde beslissing van de leidsman die deze middag wel meer beslissingen had waar men vraagtekens bij kon zetten. In het resterende gedeelte van de eerste helft, dat in een hoog tempo werd gespeeld, gebeurde er verder voor beide doelen niet heel veel meer zodat de 0-0 na vijfenveertig minuten niet vreemd te noemen was. Waar het tempo in de eerste helft hoog lag, dit was aan het begin van de tweede helft niet anders. Zonder tot echt goed voetbal te komen gooiden zowel Corenos als WVV voldoende strijd in een wedstrijd waarin voor beide ploegen de belangen groot te noemen waren. Want de tussenstanden op de andere velden in zaterdag 4D zorgden dat Corenos niets aan een gelijkspel zou hebben en dat de gasten bij een remise verzekerd waren van nog een seizoen in de vierde klasse. Dat gegeven zorgde dat de thuisploeg nog meer op jacht ging naar een doelpunt waarbij men echter wel moest blijven uitkijken voor een gevaarlijke uitval van de Winschoters. Zo bleef het ook in de tweede helft een spannende aangelegenheid in Roodeschool waar de thuisploeg in de 58minuut bijna op voorsprong kwam. Het was Raymon Balkema, met afstand de beste man aan de kant van Corenos, die een vrije trap richting de rechterbovenhoek krulde. Maar met een prima redding wist doelman Jasper Riemersma de bal via de paal tot corner te tikken. Twee minuten later was het aan de andere kant bijna raak toen Robin Kuntkes alleen op Willem Duinkerken afkwam. Maar met een prima ingreep wist de routinier het schot te keren zodat het met nog een half uur te gaan nog steeds 0-0 stond. Het eerste volgende belangrijk moment was pas in de 75minuut toen Lars Baar door de defensie van de gasten brak. Op het moment dat de aanvaller op doel wilde schieten werd hij uit balans gebracht door Albert Wakker. Waar velen dachten dat de onpartijdige naar de stip zou wijzen wuifde Haan het voorval echter weg. Tien minuten later kreeg Corenos weer de kans om op voorspong te komen. Nu was het Joran Knot die zich door de verdediging van WVV slingerde. De middenvelder legde de bal vervolgens goed breed op de voor Marcel Dijkstra in de ploeg gekomen Sander Brouwer. De invaller was echter niet alert genoeg om de bal over de doellijn te glijden. Waar de thuisploeg zich in zowel de eerste als de tweede helft vergat te belonen kreeg het in de 88minuut nog bijna de deksel op de neus. Op de linkervleugel mocht Merill Wakker een vrije trap nemen. De aanvoerder van WVV trapte de bal naar de verste paal waar het Mathijs Mollema was die maar net naast kopte en daardoor verzuimde om Corenos nog meer problemen te bezorgen. Problemen die, nadat arbiter Haan voor de laatste keer hard op zijn fluit had geblazen, er voor de Roodeschoolsters sowieso waren. De uitslagen op de andere velden waren niet allemaal gunstig voor de thuisploeg zodat men het uitduel tegen Middelstum zal moeten winnen om niet in de nacompetitie terecht te komen.Corenos-WVV: 0-0(0-0)Scheidsrechter A. Haan (Zuidhorn)Gele kaarten: Knot(Corenos), Kuntkes, Kuiper(WVV)Corenos: Duinkerken; Ten Arkel, Dijk, Uil, Balkema; Haan, Tamsma(70. Knol), Knot; Baar, Dijkstra(80.Brouwer), MullerWVV: Riemersma; Aalst, Albert Wakker, Kuiper, Berghuis; Kant(22. Lee, 82. Hensens), Mollema, Eden, Ab(60. Salih); Kuntkes, Merill Wakker.Teleurstellend resultaat.Marco Pesiwarissa legde na afloop van het duel Corenos-WVV de vinger op de zere plek. ,,Het ontbrak ons ook nu weer aan scorend vermogen. In de eerste helft kregen we al een paar prima mogelijkheden en dat was in de tweede helft niet anders. Daarom mogen we dan ook spreken van een teleurstellend resultaat tegen een tegenstander die eigenlijk niet een echte kans heeft gehad.”