FC LEO vecht zich voorbij ASC’75

Met veel pijn en moeite wist FC LEO afgelopen zaterdag te winnen van het laag geklasseerde ASC’75 uit Augustinusga. De gasten namen brutaal een 2-0 voorsprong en wisten de Leensters lange tijd van het scoren te houden. Pas toen Rozema doorgeschoven werd naar de spitspositie kon FC LEO het krachtsverschil uitdrukken in doelpunten en vochten ze zich uiteindelijk nog naar een 3-2 overwinning.Bron Ommelander CourantOp een zonovergoten sportpark in Leens stond afgelopen zaterdag de wedstrijd tussen FC LEO en ASC’75 uit Augustinusga op het programma. De gasten hadden nog een zeer kleine kans om de gevreesde nacompetitie te ontlopen, maar dan moest er zeker gewonnen worden van FC LEO. Ook FC LEO had nog iets om voor te voetballen. Er is nog een theoretische kans op de derde periode, maar dan moeten de laatste 2 wedstrijden gewonnen worden. Beide ploegen hadden dus op voorhand iets om voor te voetballen. Trainer Molog van de Leensters moest het deze middag doen zonder de zieke Erik Smit. Ook Coen Smit en Marc vd Klei waren afwezig. Zij moesten werken. Bij ASC ontbrak de lang geblesseerde Tamme de Boer. In de warming-up moest ook nog Nico Brandsma afhaken met een blessure. Erwin Molog liet de piepjonge Abu Araya (16 jaar) op het middenveld debuteren. Hierdoor schoof Stan Buikema een linie terug. Hij ging centraal achterin spelen met Rowan Rozema. De thuisploeg begon onrustig aan de wedstrijd. Veel onnodig balverlies en te grote ruimtes op het middenveld zorgde ervoor dat FC LEO weinig doelrijpe kansen creëerde. Wel hadden ze gelijk al de score kunnen openen. In de 4e minuut viel de bal per ongeluk voor de voeten van Giovanny Hovius, maar hij schrok zo van de kans, dat hij te zacht inschoot. ASC legde een gezond portie strijdlust op de mat, waar de Leensters veel moeite mee hadden. Scheidsrechter Jasper Wiersema floot wat weifelend en dat zorgde voor veel onbegrip bij beide teams. Het was ASC’75 dat als eerste doel trof. Een overtreding op de rand van de 16 leverde de gasten een vrije trap op. Deze werd heel slim over de grond het strafschopgebied ingebracht. De ingelopen Niels Weening kon vrij voor Marco Wichers simpel binnentikken. FC LEO ging hierna wat aanvallender spelen en schoof Stan Buikema wat meer het middenveld in. Het leverde een optisch veldoverwicht op, maar gescoord werd er nog niet. Typerend voor het spel van de Leensters was wel dat de grootste kansen voortkwamen uit dode spelmomenten. Bij hoekschoppen en vrije trappen ging steevast Rowan Rozema mee naar voren, wat telkens voor dreiging zorgde. Keeper Witte van ASC’75 verkeerde echter in een uitstekende vorm en hield zijn doel schoon. In de tegenstoot scoorde ASC’75 wel. Een lange bal belandde aan de rechterkant bij Nick van den Berg. Zijn zeer strakke voorzet werd bij de tweede paal snoeihard tegen de touwen gewerkt door Han Zwart. Een fikse domper voor de Leensters, die hier geen rekening mee had gehouden. De mouwen moesten nu echte opgestroopt worden wanneer ze nog wilden winnen van het strijdvaardige ASC’75. De tweede helft begon echter niet veel anders als de eerste helft. De Leensters probeerden voetballend een gaatje te vinden in de hechte Friese muur, maar ze stuitten constant op de uitstekend keepende Witte. In de tegenstoot waren de gasten levensgevaarlijk met de snelle Han Zwart en de behendige Nick van den Berg. De Leenster mochten zich dan ook gelukkig prijzen dat deze twee spitsen niet koelbloedig genoeg waren voor keeper Wichers. Met nog een half uur te spelen dirigeerde trainer Molog, laatste man Rowan Rozema naar de spits. Dit zorgde gelijk voor meer dreiging. Vijf minuten na deze omzetting kwam FC LEO terug in de wedstrijd. Rozema week uit naar de zijkant en gaf de bal boog voor het doel. Bij de tweede paal hadden de gasten Stan Buikema over het hoofd gezien en deze schoof de bal simpel binnen. De druk op het doel van ASC’75 werd met deze aansluitingstreffer alleen maar groter. Met opportunistisch spel probeerde FC LEO de gelijkmaker te forceren. Deze viel 8 minuten voor tijd. Aanvoerder Marcel Kadijk pompte de bal voor de goal en met wat duw en trekwerk kon Frank Veenwijk de bal over de uitgekomen doelman van ASC’75 koppen (2-2). Met nog 5 minuten te gaan ging FC LEO nu vol op zoek naar de winnende goal. Zelfs de boomlange verdediger, Koen Aalders werd door Molog naar voren gedirigeerd. Vlak voor tijd kreeg FC LEO loon naar werken. Weer washet een hoge voorzet die niet te verdedigen was door de Friezen. Stan Buikema plaatste de bal bij de tweede paal, waar Rowan Rozema boven iedereen uit toornde en de bal onhoudbaar voor keeper Witte tegen de touwen kopte. In de toegekende extra tijd probeerde ASC nog wel met man en macht de gelijkmaker te forceren, maar deze viel niet meer. Met name doordat de Leenster bleven vechten voor elke meter. In de laatste secondes van de wedstrijd moest Rick Schuttenbeld nog een keer redding brengen door zich voor een vlammend schot van Nick van den Berg te werpen. De laatste minuten van de wedstrijd werd nog even ontsierd door een boze supporter van ASC, die het veld betrad en de keeper van FC LEO, Marco Wichers, dacht uit te moeten schelden. Gelukkig kon deze snel afgevoerd worden. Door deze overwinning hebben de Leensters nog een kans op de derde periode. Er zal dan wel gewonnen moeten worden van Helpman aankomende zaterdag. Dit zal een lastige klus worden, want Helpman kan deze zaterdag kampioen worden van de 4e klasse C. Zij moeten op hun beurt, winnen van FC LEO. Een spannende zaterdagmiddag ligt dus in het verschiet!Opstellingen:FC LEO: Wichers, Aalders, Rozema, Poort, Buikema, Kadijk, Araya (’60 Hofman), Tukker (’82 Batema), Schuttenbeld, Veenwijk, Hovius (’74 Wiersum)ASC: Witte, Alma, Brandsma, de Jong, Teijema, Hofman, Sijens, van den Berg, Weening, Zwart (’80 de Haan), Wijma (’75 Hofstede)Scoreverloop: ’16 Veenwijk (0-1); ’32 Thomas van der Lei (0-2); ’66 Buikema (1-2); ’82 Veenwijk (2-2); ’86 Rozema (3-2)Gele kaart: Han Zwart (ASC’75)Scheidsrechter: J. WiersemaErwin Molog: Een lastige wedstrijd tegen een strijdvaardig ASC’75. We hadden veel moeite met hun agressieve manier van voetballen. We kwamen dan ook terecht op achterstand. Pas toen we meer in hun strijd meegingen, draaiden we de wedstrijd om. Een belangrijke overwinning, want hierdoor gaat de laatste competitieronde nog ergens over. Ik verwacht een heet middagje in Groningen aankomende zaterdag, waar we onze huid duur gaan verkopen.