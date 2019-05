EKC 2 dames verliezen laatste thuiswedstrijd

De laatste thuiswedstrijd in Eenrum van de reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC 2) was zaterdag 18 mei tegen het iets lager geklasseerde Holwierde uit het gelijknamig dorp. Uit had EKC nog met 3-5 gewonnen maar nu mistte het Nikki Werkman door een blessure en Chantal Hofman die bij dames 1 moest meedoen. Vooral de afwezigheid van Hofman zorgde ervoor dat er voorin te weinig snelheid was.Holwierde bleek de ploeg met meer overwicht. Het was meer aanvallend dan EKC dat een meer afwachtende houding aannam. In de 14e minuut was het raak voor Holwierde dat na een goede aanval op 0-1 kwam. EKC deed wel pogingen om gelijk te komen maar moest toch dulden dat Holwierde de meer dominerende partij was. Toch gelukte het EKC om in de 35e minuut langszij te komen. Een afstandsschot van Romy Rijzinga was ineens raak over de te ver uit haar doel staande keepster: 1-1. Toch bleef Holwierde meer aandringen en nog voor de rust kwam het in de 41e minuut alsnog op 1-2 wat ook de ruststand werd.Ook na de rust was Holwierde duidelijk meer voorin dan EKC. De thuisploeg deed wel pogingen om de stand een beter aanzien te geven maar slaagde daar niet in. Zo zag Inge Mulder haar inzet in de 58e minuut naast gaan. Echter ook de gasten vonden nu keepster Maaike Adema op hun weg. Voor EKC kreeg Anouk Koster nog twee mogelijkheden maar beide schoten gingen naast. Het was Holwierde dat nog één keer profiteerde van niet goed ingrijpen van de defensie en bepaalde daarmee in de 92e minuut de eindstand op 1-3. Voor Anouk Koster en Vivianne Huizenga werd dit hun afscheidswedstrijd. Zij stoppen ermee. Ook van trainer/coach Olger Jonker werd afscheid genomen want ook hij stopt ermee na 2 seizoenen. Theo Knol wordt zijn opvolger. Komende zaterdag wacht in Uithuizermeeden de laatste competitiewedstrijd tegen ST De Heracliden/Corenos 2.