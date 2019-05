EKC dames onderuit maar veilig

De laatste thuiswedstrijd voor de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) was zaterdag 18 mei thuis op sportpark Eenrum tegen de nummer twee van de ranglijst CSV Be Quick Dokkum uit het gelijknamige dorp. Vooraf was gelukkig al bekend dat EKC veilig was daar The Knickerbockers SJO Bergum BCV Combinatie had verslagen en de thuisploeg dus nog een jaar tweede klasse zal spelen.Hierdoor kon men frank en vrij spelen zonder dat er echte druk op stond. In het begin van de eerste helft was het de thuisploeg die beter uit de startblokken kwam. Zij wonnen veel tweede ballen en waren via standaardsituaties gevaarlijk. Bij de derde hoekschop van EKC in de 17e minuut genomen door Michelle Koster ontsnapte Be Quick aan een achterstand toen Sarah Rijzinga haar schot tegen de lat zag komen. Dat schudde Be Quick wakker waarna er beter gecombineerd werd. Dat leidde tot een aantal gevaarlijke situaties in het strafschopgebied van EKC. In de 21e minuut was het dan ook raak voor de gasten toen Lisanne Kempe met een hoekschop de 0-1 noteerde. EKC probeerde wat terug te doen maar weer was het Be Quick dat in de 34e minuut middels Sam Bosma met een fraaie volley over keepster Irene Bos op 0-2 kwam. EKC probeerde het voor de rust nog wel maar verder dan een vrije trap van Wendy Reitsma en een hoekschop kwam men niet. Daar ook Be Quick er niet meer door kwam werd 0-2 ook de ruststand.In de tweede helft werd EKC teruggedrongen. De gasten combineerden beter en EKC kwam er veel minder aan te pas dan in de eerste helft. De Friezinnen creëerden fraaie kansen maar in de afronding was het steeds keepster Irene Bos of het houtwerk dat in de weg zat. Verdedigend gaf Be Quick weinig weg. Zo zag Rebecca Postma haar inzet naast gaan. Be Quick was nu duidelijk de dominerende partij en het werd EKC dan ook duidelijk dat het er deze middag niet in zat. In de 59e minuut liet Michelle Koster zich vervangen door Johanna van de Steeg van dames 2. De kansen waren nu voor Be Quick maar het verzilveren lukte nog niet zo. In de 68e minuut werd Desie Tjoelker gewisseld voor Joni Lukkien. EKC was zo nu en dan voorin en het was Gretha Annema die haar schot door de keepster gestopt zag. Toch bleef Be Quick komen en het was in de 83e minuut dan ook weer raak voor de gasten. Ingrid van der Wal passte op Sam Bosma die de 0-3 op het scorebord zette. Het overwicht van Be Quick bleef groot. Bij EKC werd Chantal Hofman in de 85e minuut naar de kant gehaald ten faveure van Nina Korhorn. Be Quick liet nog wat kansen liggen om in de 89e minuut door Simone Hofer op 0-4 te komen. Drie minuten later redde EKC nog wel de eer. Nina Korhorn vond Sarah Rijzinga die uit een lastige hoek de 1-4 eindstand noteerde. Komende zaterdag wacht de laatste competitiewedstrijd in Groningen tegen SV Lycurgus.