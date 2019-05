Romano Hummel glorieuze winnaar Dutch Open Grass Track Eenrum

Romano Hummel was zondag de grote man in de tweede ronde van de Dutch Open Grass Track. De Hoogkerker begon nog matig aan de wedstijden in Eenrum maar al snel liet hij zien dat hij na zijn zware beenblessure weer helemaal terug is door op werkelijk magistrale wijze ‘Eenrum’ te winnenZondag stond in Eenrum de tweede ronde van de Dutch Open Grass Track op het programma. De eerste ronde voor de zijspannen en specials was op 7 april in Vries waar de combinatie William Matthijssen/Sandra Mollema bij de Zijspannen en de van een beenbreuk herstelde Romano Hummel bij de Specials er met de dagzege vandoor gingen. Dat zorgde er uiteraard ook direct voor dat dit de leiders in de tussenstand in het ONK waren. In Eenrum had men in de dagen voorafgaand aan de tweede ronde van de Dutch Open Grass Track de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten gehouden maar al snel bleek dat het met de verwachtte regen heel erg mee viel. Dat zorgde dat de baan er zondag in een uitstekende conditie bijlag wat bestuurslid Alwin Staal de opmerking deed maken dat het publiek een waar spektakel mocht verwachten. ,,Bij de Specials rijden vier coureurs, Theo Pijper, Romano Hummel, Andrew Appleton en James Shanes, die ook het WK-cyclus rijden hun opwachting maken. Dat is natuurlijk een garantie voor spektakel en wat ik ook bij de zijspannen verwacht mag worden. Want daar moet het mogelijk zijn dat de combinaties Wilfred Detz/ Wendy Arling en Mitch Godden/Paul Smith het Matthijssen/Mollema moeilijk gaat maken. En verder zullen de wedstrijden in de NK 250CC en 500CC Shorttrack voldoende spanning opleveren. Want ook dat onderdeel van de grasbaansport staat de laatste jaren steeds garant voor mooie wedstrijden.” Voordat het eigenlijke programma begon werd er rond half een nog een extra training ingelast om de baan nog een beetje meer in te rijden. Dit om er voor te zorgen dat de motoren wat meer grip op het gras hadden wat volgens de kenners wat aan de hoge kant was. Maar om 13.30 uur was alles en iedereen gereed voor de tweede ronde van de Dutch Open Grass Track op de ‘droombaan’ van Eenrum. In de eerste serie van het eerste blok bij de Specials was er direct al een tegenvaller voor Romano Hummel. De Nederlander kwam slecht weg en moest genoegen met een tegenvallende vierde plaats. In de tweede heat kregen de ongeveer 1200 toeschouwers een magistrale Theo Pijper te zien. De als prof in Schotland rijdende Pijper kwam direct na de start op kop en gaf die positie niet meer af. Was er bij de specials direct voldoende spektakel, bij de zijspannen was dat niet anders. Natuurlijk was de combinatie William Matthijssen/Sandra Mollema in hun serie de winnaar maar achter dit tweetal werd er door de overige combinaties de nodige strijd geleverd om aan het einde van de middag in de A-finale te mogen starten. Was er in het hoofdprogramma veel strijd en grasbaanbaansport op hoog niveau te zien, ook het bijprogramma met wedstrijden in de ST250cc en 500cc mochten er zijn. In deze twee klasses kwamen twaalf deelnemers in de baan waar uiteindelijk acht in iedere discipline de finale mochten rijden. Waar Romano Hummel in zijn eerste race nog een slechte start had herstelde de Hoogkerker zich in zijn tweede race op fraaie wijze. Samen met landgenoot Theo Pijper vocht Hummel een felle tweestrijd uit en die uiteindelijk door de ervaren Pijper werd gewonnen en Hummel dus een tweede plaats opleverde. Omdat ook de Brit James Shanes een prima indruk achterliet werd al snel duidelijk dat de beide Nederlanders vooral met Shanes zouden moeten afrekenen. Was er bij de specials ook in het tweede blok voldoende te beleven, dat was opeens ook het geval bij de zijspannen. In zijn derde manche kwam de combinatie Mathijssen/Mollema in contact met het duo Godden/Smith en ging vervolgens over de kop. Even zag het er slecht uit voor vooral Sandra Mollema maar uiteindelijk viel de schade mee al werd het duo wel voor deze derde serie gediskwalificeerd. In het derde en vierde blok liet bij de specials Romano Hummel zien dat hij weer volledig hersteld was van zijn beenbreuk die hem in 2018 behoorlijk wat wedstrijden had gekost. De jonge coureur won namelijk zijn beide series en wist zich daardoor rechtstreeks voor de A-finale te plaatsen. Dat zelfde deed ook Theo Pijper die zondagmiddag in Eenrum liet zien dat hij als 39-jarige nog steeds in een prima vorm verkeerd. Verder lieten de Britten Andrew Appleton en James Shanes dat ook zij in een prima vorm staken. Want ook dit duo plaatste zich rechtstreeks voor de A- finale. Bij de zijspannen was het voor veel toeschouwers een wat vreemd gezicht dat William Mathijssen en Sandra Mollema zich via de B-finale voor de A-finale moesten plaatsen. Maar het grootste deel van de combinaties was aardig aan elkaar gewaagd zodat het foutje in hun derde heat de Europese Kampioenen duur was komen te staan. Maar in de B-finale liet de meervoudig Nederlands Kampioen er geen gras over groeien door zich, samen met het duo Mike Frederiksen/Steven Grandt, simpel voor de A-finale te plaatsen. Dat laatste lukte bij de specials de Nederlanders Jarno de Vries en Henry van der Steen ook. Maar onze landgenoten moesten daar wel hard voor werken want vooral de Brit Richard Hall probeerde een paar keer om minimaal de tweede plaats te bereiken. Maar zowel De Vries als Van der Steen gaf geen strobreed toe zodat Richard Hall genoegen moest nemen met een derde plaats in de B-finale. Nadat de baandienst de baan nog een keer optimaal had geprepareerd stonden rond 17.00 uur de afsluitende finales op het programma. Eerst waren de deelnemers in de ST250cc aan de beurt. In een finale over zes ronden werd er veel strijd geleverd en was het uiteindelijk Mike van Dellen die voor Stef Hamstra en Marcel Vlig als eerste over de streep kwam. Was er bij de 250cc voldoende spanning, dat was bij de ST 500cc niet anders. Steeds was het stuivertje wisselen maar bij het ingaan van de laatste ronde had Reinse de Jong de beste papieren. De coureur uit Oudehaske ging bij het ingaan van de voorlaatste bocht echter hard onderuit en vergooide daarmee zijn kans op de eindzege. Een eindzege die nu ging naar Bert Dijkstra die Erwin Mulder naar de tweede en Frank Hamming naar de derde plaats verwees. Na de twee prima finales bij de shorttrackers was het de beurt aan de zijspannen. Een finale die bol stond van de spanning. Het duo Mathijssen/Mollema was namelijk minder ongenaakbaar dan verwacht en dat zorgde dat Mitch Godden en zijn bakkenist Paul Smith alles uit de kast trokken om de Nederlanders te passeren. Talloze keren probeerden de Britten het en in de laatste ronde werd de definitieve aanval ingezet die de Britten de zege in Eenrum opleverde waarbij Matthijssen er nog voor moest knokken om Shaun Harvey en Danny Hogg achter zich te houden. Waren de eerste drie finales al van hoog niveau, de finale bij de specials was van wereldniveau. Met vier WK-coureurs Appleton, Shanes, Pijper en Hummel en de Nederlanders Van der Steen en De Vries mocht absoluut het nodige ‘vuurwerk’ verwacht worden. Direct vanaf de start schoot Theo Pijper als een raket weg en hij werd gevolgd door Romano Hummel en James Shanes. De beide achtervolgers probeerden van alles om Pijper voorbij te komen maar de routinier hield de deur keurig gesloten. Maar ‘branieboy’ Romano Hummel gaf niet op want in de voorlaatste bocht nam de Hoogkerker nog meer risico en wist hij de koploper te passeren en ging nu als eerste de laatste bocht in. Platliggend op zijn motor gaf Hummel op het laatste rechte stuk vervolgens alles om als eerste te eindigen en wat hem ook daadwerkelijk lukte. Als tweede eindigde Theo Pijper die nog een laatste aanval van de nu als derde eindigende James Shanes wist te pareren. Dat zorgde voor een prima podium in Eenrum waar een fantastisch rijdende Romano Hummel niet alleen dagwinnaar werd in Eenrum maar ook nog eens prima zaken deed in de Dutch Open Grass Track 2019.Uitslagen Dutch Open Grass Track EenrumSpecials1 Hummel Nederland2 Pijper Nederland3 Shanes Groot Brittannië4 Appleton Groot Brittannië5 De Vries Nederland6 Van der Steen NederlandZijspannen1 Godden/Smith Groot Brittannië2 Matthijssen/Mollema Nederland3 Harvey/Hogg Groot Brittannië4 Frederiksen/Grandt Denemarken5 Detz/Arling Nederland6 Moller/Froboss DenemarkenST 250 cc1 Mike van Dellen Groningen2 Stef Hamstra Surhuisterveen3 Marcel Vlig LemmerST 500 cc1 Bert Dijkstra De Westereen2 Erwin Mulder Koekange3 Frank Hamming De Groeve