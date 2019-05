Publiek de grote verliezer bij Rood Zwart Baflo-FC Zuidlaren.

Het publiek was de grote verliezer bij het duel tussen Rood Zwart Baflo en FC Zuidlaren. Behalve de fraaie goals van Koen Eshuis en Duncan Torrenga viel er namelijk maar weinig te genieten in Baflo waar de gasten het ook nog eens presteerden om twee strafschoppen te missen.Rood Zwart Baflo moest zaterdagmiddag in het duel tegen koploper FC Zuidlaren hinken op twee gedachten. Aan de ene kant was er de optie om vol voor de winst te gaan om nog te proberen de achterstand van vijf punten te verkleinen en daardoor zicht op het kampioenschap te behouden. Maar voor de Bafloërs was er ook de optie om de tweede plaats te consolideren om op die manier, en dan via maar één nacompetitieduel, de derde klasse te bereiken. Twee opties waar Jan Potma uit kon kiezen maar de trainer van de Bafloërs had zaterdag duidelijk andere problemen. ,,We missen vandaag in ieder geval Jordi Striedelmeijer en William de Roo. Verder zijn Robin Meinema en Wouter van der Werf deze week ziek geweest waarvan Robin nog het meest fit is en daardoor begint. Maar er zijn nog meer spelers met pijntjes. Want ook Cedric Tillema, Chris ten Boer en Patrick Rutgers zijn niet helemaal fit,” aldus Potma die hoopte dat zijn ploeg in staat was om het kampioensfeestje van FC Zuidlaren nog even uit te stellen. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Adem Secer uit Woltersum waren het de gasten die al vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwamen. Op rechts mocht Koen Eshuis in de achtste minuut een corner nemen die de middenvelder via de binnenkant van de verste paal in een keer achter doelman Cedric Tillema schoot. Een opening die de bezoekers zich ongetwijfeld hadden gewenst. Want bij een zege in Baflo zou de titel voor de Zuidlaarders zijn. Vier minuten stond het bijna 0-2 toen Cedric Tillema een vrije trap van Koen Eshuis niet onder controle kreeg. Gelukkig voor de thuisploeg reageerde niemand aan de kant van Zuidlaren op de misser van de goalie zodat het 0-1 bleef. In de twintigste minuut was er een volgende kans voor de gasten toen Chris ten Boer in het eigen strafschopgebied de bal met de arm beroerde en scheidsrechter Secer resoluut naar de stip wees. Aan de kant van de bezoekers nam Robin Wolters de elfmetertrap voor zijn rekening. Maar het ‘zekerheidje’ zoals hij langs de kant genoemd werd moest deze keer zijn meerdere erkennen in Cedric Tillema die ook in tweede instantie als winnaar uit het duel met Wolters naar voren kwam. Na deze dot van een kans voor de gasten bleef het veldspel van een matig niveau waarbij echte kansen voor een van beide doelen te verwaarlozen waren. Rond de 26minuut stond arbiter Secer weer in het middelpunt van de belangstelling. Doelman Cedric Tillema kwam wat onbesuisd zijn doel uitstormen en maakte daarbij een overtreding op Robin Wolters zodat de onpartijdige niets anders kon dan weer naar de stip wijzen. Ondanks hevige protesten van de thuisploeg blijft scheidsrechter Secer bij zijn besluit. Na de misser van Robin Wolters besloot nu aanvoerder Jos Lamain zijn verantwoording te nemen. Maar tot ontzetting van alles en iedereen die voor FC Zuidlaren was mikte Lamain de bal op de paal. Zo verprutsten de gasten twee dotten van kansen tegen een thuisploeg die in de eerste helft niet bij machte was om de koploper echt pijn te doen. Want de man waar bij Rood Zwart Baflo het meeste gevaar vandaan moest komen, Duncan Torrenga, lag stevig aan de ketting bij Allard van Weringh. Zo brak de rust in Baflo aan met een 0-1 stand op het scorebord na een helft die de toeschouwers, behalve de fraaie treffer van Koen Eshuis, maar weinig moois had geboden. Was de eerste helft niet om over naar huis te schrijven, dat gold in grote lijnen ook voor het tweede bedrijf dat nog wel met wat spektakel begon toen Rik Schutte, na goed voorbereidend werk van Jos Lamain in de 47minuut de bal op de paal schoot. Een minuut later was het aan de andere kant Arjen Potma die een afvallende bal in een keer op zijn slof nam. Helaas voor de gastheren ging het schot van de jongste van de broertjes Potma rakelings over het doel van FC Zuidlaren-keeper Robin Luikens. Elf minuten later was het vervolgens wel raak voor Rood Zwart Baflo. Op ongeveer vijfentwintig meter van het vijandelijk doel mocht de thuisploeg een vrije bal nemen. Een vrije trap die uiteraard door specialist Duncan Torrenga werd opgeëist. Wat volgde was een streep richting de rechterbovenhoek waar de bal als een granaat tegen de touwen sloeg. Een goal die van ongekende schoonheid was ook direct het laatste hoogtepunt in een tweede helft die precies eender dan de eerste maar weinig goed voetbal liet zien. Het laatste half uur van het matig duel kon namelijk het beste omschreven worden als rommelig. De prima fluitende scheidsrechter Secer moest toen een paar keer naar de gele kaart grijpen om alles en iedereen binnen de lijnen een beetje rustig te houden, want het ageren tegen een beslissing van de scheidsrechter hadden de heren voetballers deze middag hoog in het vaandel staan. Richting de slotfase probeerden de gasten de druk nog wel wat op te voeren in een poging om het kampioenschap in een rechtstreeks duel met de directe concurrent veilig te stellen. Maar in de slotfase was aan alles te merken dat beide ploegen wel met de 1-1 stand konden leven. Een stand die na negentig minuten, en na een als kijkspel zeer teleurstellend duel, ook inderdaad op het scorebord stond.Rood Zwart Baflo-FC Zuidlaren: 1-1(1-0)8. Eshuis 0-1, 59. Torrenga 1-1Scheidsrechter: A. Secer (Woltersum)Gele kaarten: Folkerts, Van Zanten, Geuze (Rood Zwart Baflo), Poorta, Zuidema (FC Zuidlaren).Rood Zwart Baflo: Tillema; Kruizenga, Rutgers, Ten Boer, Meinema(72. Van der Werf); Van Dijk, Arjen Potma, Folkerts, Van Zanten(80. Geuze); Jordy Potma, Torrenga.FC Zuidlaren: Luikens; Brandts, Van Weringh, Boersma, Schutte; Poorta, Eshuis, Hamming, Zuidema; Lamain, Wolters.Terechte uitslag,,Er zat voor ons niet meer in dan een gelijkspel,” was na afloop de conclusie van Jan Potma. ,,We hebben gestreden voor wat we waard waren en hadden in de eerste helft het geluk dat FC Zuidlaren twee strafschoppen niet raak wist te schieten. Maar over de gehele wedstrijd gezien, en die niet echt geweldig was, vind ik de 1-1 wel een terechte uitslag.”