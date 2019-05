EKC dames pakken cruciale overwinning

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) togen zaterdag 11 mei naar het verre Bolsward voor de wedstrijd tegen hekkensluiter SC Bolsward. Thuis had EKC met 5-0 gewonnen maar nu men in een mindere fase zit was dit nu geen vanzelfsprekendheid.EKC moest winnen om de naaste belagers om de promotie/degradatiewedstrijden SJO Bergum BCV Combinatie en VVK voor te blijven. En dan werd er ook nog gespeeld op een niet al te best kunstgrasveld iets waar EKC het altijd al moeilijk mee heeft. In de eerste helft liep het dan ook totaal niet. SC Bolsward speelde ook niet best maar doordat EKC onrustig en slordig speelde kon de thuisploeg vooralsnog makkelijk meekomen. De gasten kregen slechts enkele kansen. In de 7minuut passte Emma Postma op Sarah Rijzinga die op de keepster strandde. Het was dan ook SC Bolsward dat ineens door niet adequaat uitverdedigen in de 15minuut ineens op 1-0 kwam. Nu liep EKC ook nog eens achter de feiten aan. De combinatie zocht naar een opening maar doordat teveel duels werden verloren kwam hier weinig van terecht. Aan de andere kant moest keepster Nikki Werkman enkele malen optreden maar verder waren de gastdames niet echt scherp. Enkele corners van de Friezinnen werden weggewerkt terwijl een afstandsschot nog naast ging. Bij EKC zag Wendy Reitsma haar vrije trap geen vervolg krijgen evenals Emma Postma haar hoekschop. Ook twee corners van Michelle Koster brachten niets op waarna Emma Postma nog eens naast schoot en Sarah Rijzinga op de keepster stuitte. Zo stond het bij de rust nog 1-0. In de rust werd de niet helemaal fitte Joni Lukkien vervangen door Marije Roelink.Na de rust was de eerste aanval voor de thuisploeg maar daarna nam EKC het over. Het speelde nu meer naar voren en de beloning kwam dan ook in de 49minuut. Een bal van de Bolsward-keepster belandde via Wendy Reitsma bij Sarah Rijzinga die doorging en 1-1 noteerde. Nu wilde EKC meer maar SC Bolsward liet zich niet wegdrukken. Zo vloog een vrije trap van hun in de 56minuut hoog over terwijl twee minuten later een nieuwe vrije trap gelukkig voor EKC ook niets opleverde. Toch waren de betere kansen nu voor de gasten maar schortte het nog aan de afwerking. Zo zagen Sarah Rijzinga en Chantal Hofman hun inzetten naast gaan. In de 66minuut nam EKC alsnog een voorsprong. Gretha Annema vond Sarah Rijzinga die haar inzet op de keepster zag strandden. Echter deze keepster kreeg de bal niet onder controle en liet los waarna een attente Rebecca Postma deze in het doel schoot: 1-2. Dit bleek ook haar eerste doelpunt van de competitie. EKC wilde nu de zege veilig stellen en zette aan. Echter het afwerken van mogelijkheden bleek een probleem. Keer op keer lag de SC Bolsward-keepster in de weg. Tussendoor kon Michelle Koster na de 77minuut niet verder en werd vervangen door Nina Korhorn. SC Bolsward legde zich nog niet neer bij een nederlaag maar goed ingrijpen van keepster Nikki Werkman in de 85en 86minuut voorkwam mineur. Zo trok EKC de overwinning over de streep en heeft het nog één punt nodig om definitief veilig te zijn. Leuke bijkomstigheid was wel dat beide concurrenten hun wedstrijd verloren. Komende zaterdag kan EKC in de thuiswedstrijd tegen CSV Be Quick Dokkum definitief het tweedeklasserschap veilig stellen.