Eenrum pakt punt dankzij gouden wissel

Een gouden wissel zorgde dat Eenrum een punt aan het duel tegen FVV heeft overgehouden. In de 83minuut was het namelijk de zeven minuten eerder in het veld gekomen Tim Spijk die de 2-2 scoorde in een wedstrijd die de roodbaadjes gezien het aantal kansen eigenlijk hadden moeten winnen.Eenrum had zondagmiddag tegen FVV niet alleen een driepunter nodig om zich definitief in veiligheid te spelen maar zou daarmee ook een rol blijven spelen in de derde periode. Dubbele belangen dus voor de Eenrumers die zich logischerwijs meer bezighielden met het behouden van het vierdeklasserschap dan het eventueel winnen van de derde periode. Maar onder de mom van, je weet maar nooit’ was de thuisploeg, zo stond het in het programmaboekje, wel van plan om tegen FVV vol voor de winst te gaan. Dat moest echter gebeuren zonder de geschorste Sam Hanenburg en de geblesseerde David Albert Villalta. Dat zorgde dat trainer Jaap van der Ploeg er voor had gekozen om met Bobo Miedema als diepe spits te spelen met daarachter een vijfmans middenveld. Nadat scheidsrechter Jaap Hansen uit Delfzijl voor de eerste keer had gefloten kreeg het publiek een beginfase te zien die ook wel schriftelijk afgehandeld had kunnen worden. Zowel de thuisploeg als de gasten wisten namelijk niets te creëren wat ook maar een beetje op een kans leek. In de 21minuut kon er eindelijk iets genoteerd worden wat dat predicaat wel mocht hebben. Bij een goed lopende aanval van FVV kwam Sarwar Kahn opeens oog in oog met Eenrum-goalie Anton Brontsema te staan. Maar tot opluchting van alles en iedereen aan de kant van de gastheren schoof de spits de bal naast het doel. Na deze eerste mogelijkheid voor de gasten golfde het spel wat op en neer zonder dat de beide doelwachters, Anton Brontsema en Martijn Brondijk, echt in actie moesten komen. Waar Eenrum in het eerste half uur geen echte kans had weten te creëren kwam het in de 31minuut toch op voorsprong. Op de linkervleugel werd Siebrand Solinger goed aangespeeld door Sander Smit. De aanvoerder van de Eenrumers gaf de bal vervolgens prima voor maar Bobo Miedema kon net niet bij de bal om op doel te schieten. Maar het lukte de spits nog wel om de bal door te geven aan Nick Rijzinga die op zijn beurt Mattheus Nubé wist te bereiken. Nubé speelde zich goed vrij en krulde de bal vervolgens fraai in de rechterbovenhoek: 1-0. Na de goal van de thuisclub kabbelde de eerste helft weer rustig verder tot aan de 44minuut. Opeens stond weer Sarwar Kahn vrij voor Anton Brontsema. Maar met een prima redding wist de goalie een bijna zekere treffer van Kahn te verijdelen. In nog dezelfde minuut had het ook 2-0 kunnen en misschien ook wel moeten staan. Uit de tegenaanval kwam Siebrand Solinger namelijk vrij voor FVV-keeper Brondijk. Maar i.p.v. dat Solinger de bal rustig langs doelman Brondijk schoot joeg de Eenrumer het lederen monster huizenhoog over het doel van FVV. Aan het begin van de tweede helft was duidelijk zichtbaar dat FVV-trainer Henk de Koe zijn mannen even had toegesproken. Er werd door de gasten duidelijk aanvallender gespeeld dan in de eerste vijfenveertig minuten en Anton Brontsema moest al vlot in actie komen om een eerste doelkans van de gasten te verijdelen. In de 53minuut was er een volgende mogelijkheid toen Glen Pieters door de defensie van de thuisploeg brak. Maar weer was het Anton Brontsema die prima redding wist te brengen op het schot van Pieters. Zo voerde FVV de druk steeds verder op en moest de thuisploeg het steeds meer hebben van een goed uitgevoerde counter. Een counter die er in de 62minuut kwam maar Bobo Miedema had teveel tijd nodig om een dieptepass van Siebrand Solinger onder controle te krijgen. Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. Bij een prima uitgevoerde aanval van de bezoekers was het Glen Pieters die teveel vrijheid kreeg. Vrijheid waar Pieters wel raad mee wist want met een bekeken schot in de verre hoek werd doelman Brontsema kansloos gelaten:1-1.Drie minuten later zag het er naar uit dat Eenrum op een hernieuwde voorsprong zou komen. Maar voordat Bobo Miedema de bal achter doelman Martijn Brondijk kon koppen werd hij teruggefloten voor buitenspel. Een beslissing waar velen hun twijfels bij hadden maar scheidsrechter Jaap Hansen, die een prima wedstrijd floot, was door niemand van zijn beslissing af te brengen. In de 71minuut was daar een volgende kans voor de thuisclub. Een indraaiende voorzet van Sigmar van der Tuuk werd echter door Bobo Miedema net naast gekopt. Waar de roodbaadjes de mogelijkheden die men kreeg liet liggen was dat aan de kant van FVV anders. In de 75minuut kreeg Ricardo Akdemir teveel ruimte van de defensie van de Eenrumers. Wat volgde was een schot op de paal van Akdemir waar Sarwar Kahn als eerste op reageerde en doelman Brontsema kansloos liet: 1-2. Na de goal van FVV kwam aan de kant van de thuisploeg Tim Spijk als vervanger van Nick Rijzinga binnen de lijnen. Dit in een poging om met een extra aanvaller in de ploeg toch nog minimaal een gelijkspel uit het vuur te slepen. Met Spijk naast Miedema in de punt van de aanval gingen de gastheren vervolgens furieus op jacht naar de gelijkmaker. Er kwamen steeds meer mogelijkheden voor de Eenrumers die in de 83minuut op gelijke hoogte met de bezoekers kwamen. Bij een scrimmage in het strafschopgebied van FVV caramboleerde de bal van speler naar speler maar het was uiteindelijk Tim Spijk die de 2-2 achter Martijn Brondijk schoot. Aan de zijlijn stond ondertussen assistent-scheidsrechter Anne Aardema met zijn vlag omhoog maar arbiter Hansen gaf aan dat hij niets vreemds had gezien zodat de tweede treffer van Eenrum werd goedgekeurd. Iets waar FVV-aanvoerder Zjelko Djukic het niet mee eens was en wat hij buiten het gezichtsveld van Hansen in woord en gebaar duidelijk liet merken. Drie minuten later stond er bijna een 2-3 stand op het scorebord. Bij een opruimactie in het eigen strafschopgebied schoot Sybolt Lindenbergh de bal via de lat maar rakelings over. Zo bleef het tot de laatste minuut spannend in Eenrum waar Jurjen Mulder, speelde als centrale verdediger een uitstekende wedstrijd, in de 90minuut nog op het nippertje redding kon brengen op een schot van Thomas van Kalfsbeek. En ook in de extra tijd bleef het gevaar voor de thuisploeg om de hoek loeren. Want in de 93minuut moest de uitblinkende Anton Brontsema nog een keer gestrekt naar de hoek om een schot van Sarwar Kahn tot corner te tikken. Een corner die onpartijdige Hansen nog liet nemen om even later voor de laatste keer te fluiten. En dat zorgde dat het duel tussen Eenrum en Foxhol een 2-2 als eindstand kreeg waarbij de thuisploeg op basis van het aantal gemiste kansen zich uiteindelijk tekort mee deed.Eenrum-FVV: 2-2(1-0)31. Nubé 1-0, 63. Pieters 1-1, 75. Kahn 1-2, 86. Spijk 2-2Scheidsrechter: J. Hansen(Delfzijl)Eenrum: Brontsema; Lindenbergh, De Klerk, Rijzinga (76. Spijk), Mulder; Nubé, Solinger, Van der Tuuk, Brinkhuizen, Smit; Miedema.FVV: Brondijk; Sambre, Djukic, Kloetstra, Berg; Akdemir, Slagter, Pieters; Kahn, Addens, Van Kalfsbeek