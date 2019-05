Noordpool komt met zege goed weg tegen VVSV'09

Anders dan de uitslag van 2-6 doet vermoeden beleefde Noordpool geen gemakkelijke middag in het uitduel tegen hekkensluiter VVSV’09. Was de thuisploeg namelijk wat zorgvuldiger met zijn kansen omgesprongen dan was een vooral in de tweede helft belabberd spelend Noordpool niet met een zege huiswaarts gekeerdDe belangen waren zaterdag in Ulrum voor zowel VVSV’09 als Noordpool niet heel erg groot. De thuisploeg zou bij winst, en puntverlies van DIO Groningen, als hekkensluiter van plaats ruilen met datzelfde DIO Groningen en Noordpool zou bij winst op gelijke hoogte kunnen komen met Oosterparkers wanneer die in Zandeweer van ZEC zou verliezen. Maar dat waren geen belangen waar men bij zowel de gastheren als de bezoekers echt mee bezig was. Bij de Ulrumers had men namelijk deze week wereldkundig gemaakt dat het met ingang van het seizoen 2019-2020 het standaardvoetbal (voorlopig) zal verlaten en in Uithuizen is men al bezig met het volgende seizoen. Een seizoen wat het teken zal komen te staan van het bouwen aan een ‘nieuw’ Noordpool. Maar eerst was daar zaterdagmiddag nog het duel in Ulrum waarbij het voor zowel VVSV’09-trainer Raymond Scholtens als Ronald Klip, teamleider van Noordpool, even puzzelen was om tot een elftal te komen. Aan beide kanten ontbraken de nodige spelers waar aan de kant van de gasten Kevin Gjaltema wel de belangrijkste was. De doelman van Noordpool had zich wegens ziekte moeten afmelden en werd vervangen door de keeper van Noordpool O-17, Swen Johannes. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Van Ittersum uit Winsum was de eerste kans voor Noordpool. De goed mee opgekomen Jos Klip produceerde echter een slap rolletje die door VVSV’09-goalie Patrick Valkema simpel gekeerd kon worden. Vijf minuten later was er een eerste mogelijkheid voor de thuisploeg. Maar Harm Klaver zag zijn inzet prima gestopt worden door doelman Swen Johannes. In de omschakeling was het vervolgens Noordpool dat via een snelle uitval over de rechtervleugel op voorsprong kwam door een beheerste schuiver van Martijs Delker. Na de openingstreffer van de bezoekers probeerde de thuisploeg direct om weer langszij te komen maar de aanvallen waren te doorzichtig om voor echt gevaar te zorgen. Nadat Stephano da Silva Piloto de bal in de 23minuut eerst nog op de paal had geschoten kwam Noordpool tien minuten later op 2-0. De weer goed mee omgekomen Jos Klip speelde de bal goed in op Martijs Delker. Het leek even alsof de spits de bal zou verspelen maar Delker slaagde er toch nog in om Jos Klip weer te bereiken. De aanvoerder van Noordpool produceerde vervolgens een schot die via de onderkant van de lat achter een kansloze doelman Valkema stuiterde. Vanaf de aftrap was er direct een kans voor de thuisploeg op de aansluitingstreffer. Maar Michel Veldman zag zijn schot gekeerd worden door Noordpool-doelman Swen Johannes. In de 38minuut kwam Noordpool een beetje gelukkig op een 0-3 voorsprong. Op de rechtervleugel werd Vincent Zijlstra goed aangespeeld. Wat volgde was een schot dat via de onderkant van de lat in het doel verdween. Een goal waar assistent-scheidsrechter Peter Rienks het echter niet mee eens was. Rienks had namelijk geconstateerd dat Zijlstra de bal in buitenspelpositie ontving. Maar scheidsrechter Van Ittersum volgde het advies van zijn assistent niet op en keurde de goal goed. Twee minuten later had de thuisploeg moeten scoren. Maar nu was het Rick Meijer die niet gelukkig in de afwerking was. En weer een minuut later brak Michel Veldman door de defensie van de gasten en kwam alleen op doelman Swen Johannes af. Maar een prima uitkomende Noordpool-goalie plukte de bal op het juiste moment van de schoen van de spits van de Ulrumers. Zo brak de rust even later aan met een 0-3 stand maar gezien de kansenverhouding was een ruststand van 2-3 niet vreemd geweest. In de tweede helft was er al snel de nodige commotie in Ulrum. In de 55minuut zorgde Gijs Balkema voor 0-4 en wat volgens assistent Rienks weer vanuit een buitenspelsituatie gebeurde. Maar ook deze keer nam de onpartijdige het signaal van zijn assistent niet over en wat voor Rienks reden was om zijn activiteiten per direct te staken. Dat zorgde voor wat overleg langs de zijlijn omdat er uiteraard een andere assistent moest komen. Uiteindelijk werd Peter Tuma tot vlaggenist gebombardeerd maar wat maar vijf minuten duurde omdat hij toen als vervanger van Jordy Muller binnen de lijnen kwam. Dat Muller de nieuwe assistent werd was vervolgens logisch maar volgens sommige toeschouwers had men deze wissel ook wel vijf minuten eerder kunnen doen. Na dit gedoe aan het begin van de tweede helft kon het vervolg van het tweede bedrijf het beste omschreven als eenwaarin VVSV’09 steeds meer de bovenliggende partij werd. Speelde Noordpool voor de rust nog met een beetje beleving, daar was na de rust niets meer van over. Het wachten was dan ook op een of meerdere goals van de thuisploeg en die er in de 63minuut ook kwam toen een verder uitstekend debuterende doelman Swen Johannes een foutje maakte bij het uitverdedigen. De jonge doelman verspeelde de bal aan Patrick Rienks die simpel de 1-4 wist te scoren. Nadat Sander van den Berg in de 65minuut geblesseerd was uitgevallen, de ‘man van glas’ aan de kant van Noordpool werd vervangen door A- junior Thomas Nepperus, werd het in de 70minuut 2-4. In het eigen strafschopgebied maakte invaller Nepperus een overtreding op Jeroen Venhuizen en ging de bal op de stip. Na deze door Rick Meijer benutte strafschop was een in de tweede helft belabberd spelend Noordpool rijp voor de sloop. De kansen voor de thuisploeg op meerdere treffers stapelden zich op en in deze fase mochten de bezoekers hun handen dichtknijpen dat de thuisploeg wel heel erg slordig met zijn kansen omsprong. Waar VVSV’09 maar niet tot scoren kwam deed Noordpool dat in de 85minuut wel. Eindelijk was er weer een redelijke aanval van de gasten te zien en uit een breedtepass van Vincent Zijlstra wist Martijs Delker de 2-5 te scoren. De spits was twee minuten later ook verantwoordelijk voor de 2-6. Een foutieve uittrap van doelman Valkema bracht de bal bij Gijs Balkema die Martijs Delker een niet te missen kans bood om zijn derde treffer van de middag te scoren. Na de zesde treffer van de gasten was het duel uiteraard gespeeld en dat vond ook scheidsrechter Van Ittersum. Want de leidsman uit Winsum vond het in Ulrum, waarin vooral na de rust de hagelstenen met regelmaat in groten getale naar beneden kwamen, na negentig minuten allemaal wel lang genoeg geduurd na een wedstrijd die het beste als een ‘rommelig potje’ omschreven kon worden.VVSV’09-Noordpool : 2-6(0-3)12. Delker 0-1, 33. Klip 0-2, 38. Zijlstra 0-3, 55. Balkema 0-4, 63. Rienks 1-4, 70. Meijer 2-4(str.), 85. Delker 2-5, 87. Delker 2-6Scheidsrechter: Van Ittersum(Winsum)Gele kaarten Klaver(VVSV’09), Kluin(Noordpool)VVSV’09: Valkema; Muller(60.Tuma), De Vries(72. Van der Spek), Schaap, Klaver; Wilfred Kooi, Meijer, Jochem Kooi, Venhuizen; Veldman, Rienks.Noordpool: Swen Johannes; Jeffrey Bos, Klip, Van der Berg(65. Nepperus), Smit; Zijlstra, Doornbos Clevering, Da Silva Piloto(82. Rezene), Kluin; Balkema, Delker.