FC LEO en ODV delen de punten

De nummers 3 en 4 van de 4klasse C maakten er afgelopen zaterdag een spannende wedstrijd van De twee ploegen waren zeer aan elkaar gewaagd, wat ook terug te zien was in de einduitslag. Zowel ODV als FC LEO wisten één keer doel te treffen, wat een terechte 1-1 opleverde. Beide doelpunten kwamen voort uit persoonlijke fouten. Eerst was het topscoorder Frank Veenwijk die kon profiteren van mistasten in de ODV verdediging. Even daarna ging keeper Zijlstra in de fout, waardoor Thomas van der Lei de gelijkmaker kon aantekenen.Voor FC LEO is er dit seizoen in de 4klasse C niet zo heel veel meer te halen. Beide stadse ploegen Velocitas en Helpman staan een straatlengte voor op de concurrentie en gaan onderling uitmaken wie er kampioen wordt. Door een vreemde actie van de KNVB, die Helpman een periode afnam, is er ook nagenoeg geen mogelijkheid meer voor de Leensters om een periodetitel te halen. Theoretisch was er nog een kans op de derde periode, maar dan moest er wel gewonnen worden van ODV. De tegenstander uit Wijnjewoude stond op een derde plaats en was net als FC LEO ook nog op zoek naar een periodetitel. Winst bij FC LEO zou een zekere derde plaats in de competitie, en dus een vervangende periode opleveren voor de gasten. Trainer Jeroen van Wijk kon beschikken over een geheel fitte selectie en was dan ook op volle oorlogssterkte afgereisd naar Leens. Trainer Erwin Molog, van FC LEO kon afgelopen zaterdag niet beschikken over Stan Buikema. Hij was voor een korte vakantie in het buitenland. In de warming-up haakte ook nog keeper Wichers af, waardoor Niels Zijlstra zijn plek onder de lat innam. FC LEO begon verrassend sterk aan de wedstrijd. Waar ze zich in het verleden wel eens lieten overrompelen door tegenstanders en regelmatig tegen vroege tegengoals aanliepen, waren ze nu vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Kuipers scherp en alert. Met een 4-4-2 systeem hadden de Leensters een overmacht op het middenveld, wat veel balbezit en een optisch veldoverwicht opleverde. In de 4minuut had dit ook al gelijk een voorsprong kunnen opleveren, maar de inzet van Frank Veenwijk, op aangeven van Bo Tukker, ging via keeper van der Meer en de lat, over het doel. Ook na deze sterke opening was FC LEO de iets gevaarlijkere ploeg. ODV voetbalde mee en beschikte over technisch vaardige spelers, maar keeper Zijlstra van FC LEO hoefde zich de eerste 20 minuten niet overmatig in te spannen. Het was dan ook niet vreemd dat FC LEO de score opende. De Leensters hadden daar wel wat hulp van tegenstander ODV bij nodig. In de 31minuut werd een bal door ODV ietwat ongelukkig uitverdedigd wat Rick Schuttenbeld balbezit opleverde. Zijn pass was verre van goed, maar belandde door onoplettendheid bij ODV plotseling voor de voeten van de geheel vrij staande Frank Veenwijk. Hij kon alleen op keeper van der Meer aflopen en hij probeerde met een bekeken lob de keeper te verschalken. Hij raakte de bal echter helemaal verkeerd en op hele vreemde wijze zeilde de bal langs de keeper en plofte in de verre hoek (1-0). Een voorsprong die op dat moment wel terecht was. FC LEO was de sterkere ploeg en straalde veel meer uit dat het wilde winnen. ODV leunde tot dan toe achterover en liet FC LEO het spel maken. Na de voorsprong van de Leensters veranderde dit. Het leek of FC LEO ineens een tempo lager ging spelen en ODV kwam steeds beter in de wedstrijd. De grootste kans op de gelijkmaker was al enkele minuten na de voorsprong. Een steekbal van Jelte Posthumus bracht topschutter Thomas van der Lei in kansrijke positie. Hij aarzelde echter te lang waardoor de leensters weer konden uitverdedigen. Even later was van der Lei weer dichtbij de gelijkmaker, maar zijn inzet, vrij voor keeper Niels Zijlstra, kon door laatstgenoemde nog net tot hoekschop worden verwerkt. Toch kwamen de gasten vlak voor rust nog langszij. Het was juist keeper Zijlstra die de gasten een handje hielp. Bij het uitverdedigen schoot hij tegen Frank Tuinstra op. De bal caramboleerde via Tuinstra voor de voeten van Thomas van de Lei, die voor een leeg doel niet kon missen (1-1). Met deze stand gingen beide ploegen aan de thee.Na de pauze veranderde er weinig aan het spelbeeld. Beide ploegen waren redelijk aan elkaar gewaagd. Het leverde een boeiend en spannend schouwspel op, maar tot grote kansen leidde dit niet. de grootste kans voor de Leensters was voor de rappe Bo Tukker. Hij werd door Frank Veenwijk de diepte ingestuurd en kon alleen op keeper van der Meer aflopen. Tot verbazing van iedereen werd hij halverwege zijn tocht al teruggefloten. De grensrechter van ODV had buitenspel geconstateerd. Aan de andere kant was het ODV die nog eens gevaarlijk werd vanuit een hoekschop. In tweede instantie kwam de voorzet bij Veninga, die vanaf ruim 15 meter vrij kon uithalen. Zijn inzet ging via Rick Schuttenbeld en Rowan Rozema, die op de doellijn stonden, over de goal van de Leensters. In de laatste 5 minuten van de wedstrijd probeerde trainer Molog nog een alles of niets tactiek en dirigeerde Rowan Rozema naar de spitspositie. Rozema zou nog één kans krijgen, maar hij was net te laat. De hoge bal viel achter de verdediging, maar keeper van der Meer reageerde alert en was net iets eerder bij de bal. Na ruim 90 minuten floot de uitstekend leidende Kuipers voor het einde van de wedstrijd en moesten beide ploegen genoegen nemen met 1 punt. Het meest gelukkig met dit punt was ODV. De voorsprong op FC LEO bleef 9 punten en de derde plaats kan ze eigenlijk niet meer ontgaan. FC LEO schoot weinig op met de puntendeling. De derde periode raakt steeds verder uit beeld. Met nog wedstrijden tegen Boerakker, ASC en Helpman, kan FC LEO het seizoen nog in steil afsluiten, maar een prijs lijkt er niet meer in te zitten.Opstellingen:: Zijlstra, Vink, Rozema, Poort, Coen Smit, Kadijk, Tukker (’88 Gerrits), Schuttenbeld, Wiersum (’66 M vd Klei), Veenwijk, Erik Smit (‘80 Hofman)vd Meer, vd Molen (’66 vd Werf), Rozema, Veninga, Posthumus, Tuinstra (’80 Kiers), Hylkema, Welfing, van der Lei (’80 Roffel), LinstraScoreverloop: ’33 Veenwijk (1-0); ’41 Thomas van der Lei (1-1)Gele kaart: RozemaScheidsrechter: J. KuipersErwin Molog: We hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen een zeer goede tegenstander. Tot aan de voorsprong waren we de betere ploeg. Door persoonlijke fouten kwam ODV terug in de wedstrijd. Na de rust waren beide ploegen gelijkwaardig. We moesten winnen om kans te behouden op een periode, maar dit is helaas niet gelukt. Qua wedstrijdbeeld kan ik wel leven met een gelijkspel, maar met een beetje meer geluk hadden we de wedstrijd ook kunnen winnen.