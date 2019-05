FC Zuidlaren heeft geen kind aan Westerlee.

FC Zuidlaren deed zaterdag prima zaken. De koploper won niet alleen zelf eenvoudig met 5-0 van het gedegradeerde Westerlee maar zag ook nog eens dat de enige overgebleven concurrent voor de titel, Rood Zwart Baflo, met 2-1 onderuit ging bij Corenos.Bron OostermoerIn Zuidlaren was het duel tussen de plaatselijke hoofdmacht en het gedegradeerde Westerlee al snel gespeeld. De koploper kwam tegen de hekkensluiter al in de vijfde minuut op voorsprong door een goal van Jorik de Groot. Nog in de eerste helft gooide de gastheren het duel definitief op slot. In de 34minuut zorgde Robin Wolters namelijk voor 2-0 door een strafschop te benutten nadat Bob Poorta onderuit was geschoffeld. En vijf minuten later was het helemaal gespeeld in Zuidlaren toen Jos Lamain de bal keurig over de keeper van de gasten binnenkopte. Twee minuten na het begin van de tweede helft was het alweer raak. Nu was het Bob Poorta die de goalie van Westerlee wist te passeren en de stand op 4-0 bracht. Westerlee dat voor de rust al niets te vertellen had was na de rust helemaal niet meer in staat om goed partij te geven en moest dan ook toestaan dat Robin Wolters in de 69minuut op 5-0 bracht. Dit werd uiteindelijk ook de eindstand in Zuidlaren waar Edwin Prins, gezien de uitslagen op de andere velden prima mee kon leven. ,,We kunnen het nu volgende week tegen directe concurrent Rood Zwart Baflo afmaken en dat zou natuurlijk mooi zijn. En wat het duel tegen Westerlee betreft, dat is geen moment een wedstrijd geweest.”