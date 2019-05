Geflatteerde zege Actief

Actief boekte zondagmiddag in de strijd om het kampioenschap een belangrijke zege. In Eelde/Paterswolde werd er met 4-1 van VVK gewonnen maar gemakkelijk ging dat niet.In Eelde/Paterswolde ging het in de eerste helft maar moeizaam bij de thuisploeg die pas in de 35minuut op een 1-0 voorsprong kwam toen Ermin Imelman raak wist te schieten. De 1-0 werd vervolgens ook de ruststand na een helft waarin het allemaal wat moeizaam ging bij de koploper. In de tweede helft herpakte Actief zich en in de 60minuut scoorde Jordi Slijfer de 2-0. Dit was even een tik voor VVK dat kort daarna een derde tegentreffer moest incasseren. De gasten gingen vervolgens meer risico’s nemen en kwamen terug tot 3-1. Maar door het meer risico nemen van VVK kwam er ook meer ruimte voor de gastheren en waar Ermin Imelman van leek te profiteren. De spits werd binnen het strafschopgebied echter onderuit gehaald door de doelman van de gasten. Wat volgde was een rode kaart voor de doelman en een strafschop voor de thuisploeg die door Ermin Imelman werd benut. De 4-1 werd vervolgens ook de eindstand en die Actief een stapje dichter bij het kampioenschap heeft gebracht. ,,Het was misschien wel een beetje een geflatteerde zege maar ik ben er wel heel blij mee, “ aldus een duidelijk opgeluchte Peter Slijfer na afloop