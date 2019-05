Yde de Punt pakt punt tegen Oosterstreek.

Yde de Punt verloor twee kostbare punten. In eigen huis speelde het namelijk met 0-0 gelijk tegen het sterke Oosterstreek waardoor de kansen op het bereiken van de nacompetitie zijn afgenomen.Yde de Punt wist wat het moest doen in het thuisduel tegen het op een derde plaats staande Oosterstreek. De thuisploeg moest dit duel absoluut winnen om nog een beetje kans te maken om de tweede periode te winnen. Tegen het sterke Oosterstreek kwamen er zeker de nodige kansen maar dat zorgde niet dat de thuisploeg op voorsprong kwam. Omdat ook de bezoekers in de eerste helft de nodige kansen ook niet in doelpunten wisten om te zetten stond er na vijfenveertig minuten nog steeds een stand van 0-0 op het scorebord. Na de pauze veranderde er weinig aan het spelbeeld. Beide teams creëerden zich ook nu de nodige mogelijkheden maar het afmaken van de kansen was een ander verhaal. Dat zorgde dat er ook na negentig minuten nog een 0-0 stand op het scorebord stond zodat de thuisploeg punten liet liggen in de strijd om de tweede periode. ,,Er zat tegen een sterk Oosterstreek niet meer in en dan is het zoals het is. We hebben er hard voor gewerkt en mogen blij zijn met een punt,” was na afloop het commentaar van teamleidster Anita Koerts.