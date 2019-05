Teleurstellende nederlaag Ezinge

Ezinge verloor zaterdagmiddag het belangrijke duel tegen VVK. In Groningen werd het een 2-0 nederlaag voor de Ezingers die echter nog steeds kans maken om via het winnen van de derde periode de nacompetitie te bereiken.Bron Ommelander CourantOp sportpark ‘Het Noorden’ begon nummer vijf Ezinge zonder Dennis Abbas in de basis aan het duel tegen nummer drie VVK. De goalgetter van de Ezingers zat wel op de bank maar was te geblesseerd om de volle negentig minuten te spelen. Ook zonder de Winsumer was Ezinge in de eerste helft echter de bovenliggende partij en er kwamen dan ook al snel wat mogelijkheden voor de bezoekers. Bezoekers die echter moesten toestaan dat ook de thuisploeg zich mogelijkheden creëerde en waar het voor de rust een keer uit wist te scoren. Dat zorgde dat de rust aanbrak met een 1-0 voorsprong voor VVK zodat Ezinge wist wat er in de tweede helft moest gebeuren. De gasten moesten nu een keer meer scoren dan VVK om het duel winnend af te sluiten om op die manier in de derde periode goede zaken te doen. In de tweede helft kwamen er voor de Ezingers de nodige kansen op een of meerdere goals maar daar bleef het voorlopig bij. Met nog twintig minuten te gaan bracht trainer Leendert Nieborg toch Dennis Abbas binnen de lijnen. Dit in een poging om toch minimaal een punt aan het duel tegen VVK over te houden. Maar ook met Abbas in de gelederen lukte het de in het rood gestoken Ezingers niet om in de reguliere negentig minuten tot scoren te komen. Daar zag het in de 93eminuut wel naar uit toen een schot van Dennis Abbas via de onderkant lat achter de doellijn stuiterde. Maar de assistent-scheidsrechter van de thuisploeg gaf aan dat de bal de doellijn niet volledig was gepasseerd en wat door de arbiter werd overgenomen. In de daaropvolgende aanval werd het vervolgens 2-0 voor de gastheren zodat Ezinge even later met een teleurstellende 2-0 nederlaag van het veld stapte. ,,We hadden over de hele wedstrijd gezien de betere kansen maar ook nu was scoren het probleem. Maar we zijn nog in de race voor de derde periode en daar gaan we nog vol voor,” aldus een nog steeds strijdvaardige Leendert Nieborg.