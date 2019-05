Eenvoudige zege Zeester

Zeester wist zaterdagmiddag ruim van Groninger Boys te winnen. Op sportpark West End werd het een 5-0 overwinning voor de Zoutkampers die in Vince van de Veen met vier goals hun topschutter haddenIn het duel tegen Groninger Boys had Marinus Siekman er voor gekozen om B-junior Chris Noordhof een basisplaats te geven. De jonge aanvaller beschaamde het vertrouwen van zijn trainer niet want al in de tiende minuut zorgde hij voor de 0- 1. Na de vroege openingsgoal bleef het kansen regenen voor de Zoutkampers. Toch duurde het tot de 35minuut voordat Vince van der Veen de stand op 0-2 bracht. Dezelfde Van der Veen was op slag van rust ook verantwoordelijk voor de 0-3 waarmee het duel eigenlijk al beslist was. De thuisploeg had namelijk helemaal niets in te brengen tegen een Zeester dat de competitie graag als nummer twee wil beëindigen. Dit omdat de tweede plaats voor een korter traject zorgt richting een eventuele promotie naar de vierde klasse. Was Zeester in de eerste helft al de betere ploeg, na de thee was dat niet anders. Het regende ook na de rust kansen voor de Zoutkampers die zagen dat Vince van der Veen in de 68minuut de stand op 0-4 bracht en zeven minuten later de eindstand op 0-5 bepaalde. ,,Na de 0- 1 van Chris hadden we de wedstrijd onder controle. Het enige verwijt is wat we ons kunnen maken dat we niet ruimer hebben gewonnen,” was na afloop Marinus Siekman helder in zijn commentaar