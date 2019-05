Eext geeft zege weg

Eext speelde vrijdagavond al tegen het eveneens in de middenmoot bivakkerende Spcl Makkinga. In eigen huis werd het een 3-2 nederlaag voor de thuisploeg die na vijfenveertig minuten nog met 1-0 aan de leiding ging.Eext kent een wisselvallig seizoen en daar was het duel tegen Spcl Makkinga wel een afspiegeling van. In de eerste helft was er nog weinig voor de thuisploeg aan de hand. Eext was namelijk de iets bovenliggende partij en kwam door Jonas Buiter opeen 1-0 voorsprong. Dit werd vervolgens ook de ruststand in Eext waar de gasten uit Makkinga al snel in de tweede helft de gelijkmaker scoorden. De thuisploeg herpakte zich echter en via Gert Warring kwam Eext toch weer op voorsprong. Maar een voorsprong vasthouden was op deze vrijdagavond een lastig verhaal voor de gastheren want het was Makkinga, dat al vlot weer terugkwam tot 2-2. In de slotfase werd het nog erger voor de thuisploeg toen de bezoekers ook nog een derde treffer wisten te scoren en daarmee de stand op 2-3 brachten. Een stand wat na negentig minuten ook de eindstand was van een duel wat Eext volgens Jack Lammerts niet had hoeven verliezen. ,,We komen twee keer op voorsprong en dat moet je eigenlijk vasthouden. Maar zoals vaker dit seizoen lukte dat ook deze keer helaas niet.”