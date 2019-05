Duur puntverlies EKC dames 1

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) hebben zichzelf zaterdag 4 mei geen goede dienst bewezen. Op bezoek in Eenrum kwam de dames van SJO Bergum BCV Combinatie (BBC) uit het Friese Bergum. Uit had EKC met 4-0 verloren dus men was gewaarschuwd.Om uit de plaatsen op de ranglijst waar promotie/degradatiewedstrijden gespeeld dienen te worden zou er deze middag gewonnen moeten worden. Hoe anders zou het lopen. EKC startte met de felle wind tegen en werd door BBC gelijk al teruggedrongen. De gasten speelden feller en agressiever dan de thuisploeg en had zeker ook voordeel van de wind in de rug. Weliswaar waren er wel wat kansen voor EKC het was toch BBC dat meer domineerde. Vooralsnog wist de defensie van EKC alles op te ruimen maar een overtreding in de 32e minuut binnen de beruchte lijnen leidde tot een strafschop die door een BBC-speelster verzilverd werd: 0-1. BBC bleef meer komen en kwam na niet goed ingrijpen van de EKC-defensie in de 39e minuut zelfs op 0-2. EKC wist hier alleen twee vrije trappen van Michelle Koster tegenover te stellen die geen vervolg kregen. Zo stond het bij de rust nog 0-2.Na de rust moest EKC komen en met de wind in de rug zocht het een opening. Er kwamen dan ook kansen maar het benutten hiervan lukte niet. BBC liet zich evenwel ook niet wegdrukken maar kwam eveneens niet tot resultaten. Na een kwartier werd Rebecca Postma vervangen door Chantal Hofman. EKC bleef het proberen en in de 76e minuut lukte het eindelijk. Sarah Rijzinga vond Emma Postma die de 1-2 binnen schoot. EKC zette nog meer aan. Verdedigster Marije Roelink werd in de 79e minuut naar de kant gehaald voor Nina Korhorn die bij dames 2 tamelijk succesvol was geweest. EKC bleef het proberen maar het mocht helaas niet meer gelukken. Het bleef 1-2 waarmee de thuisploeg duur puntverlies leed en haar naaste achtervolgers dicht ziet naderen. In de komende wedstrijden zullen er zeker punten gepakt moeten worden anders zal het spelen van promotie/degradatiewedstrijden zeker een gevolg worden. Komende zaterdag gaat het naar hekkensluiter SC Bolsward.