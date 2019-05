EKC 2 dames vloeren koploper

EKC 2 dames vloeren koploperDe voetbalreserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden op zaterdag 4 mei tegen koploper GV Groen Geel 4 uit Groningen. Uit had men met 3-6 gewonnen maar nu stond de tegenstander stevig bovenaan.EKC startte met een felle tegenwind maar nam toch als eerste een voorsprong na 2 minuten. Chantal Hofman brak door en noteerde de 1-0. Groen Geel probeerde wel wat terug te doen maar het was weer EKC dat in de 9e minuut de score verder opvoerde. Chantal Hofman gaf de voorzet en Nina Korhorn schoot de 2-0 binnen. Echter hierna kwam Groen Geel wat meer opzetten en moest keepster Nikki Werkman meer ingrijpen. In de 11e minuut lukte dat even niet en stond het 2-1. Voorin bij EKC wilde het niet meer lukken maar een verrassend schot van Groen Geel in de 21e minuut betekende de 2-2 gelijkmaker. De gasten roken meer en wisten in de 35e minuut zelf met 2-3 de leiding te nemen. Verdere schade werd door keepster Werkman voorkomen maar EKC zou in de tweede helft zeker anders moeten gaan spelen.En dat gebeurde dan ook. Met de wind nu in de rug wat zeker een voordeel was ging EKC in de aanval. Aanvankelijk was het begin nog wat voor Groen Geel maar allengs nam de thuisploeg het over. Daar Nikki Werkman naar dames 1 ging nam Sanne Werkman haar plaats in het doel over. Nadat EKC eerst nog wat liet liggen was het in de 57e minuut wel raak. Chantal Hofman gooide een hoekschop van de rechterkant voor het doel alwaar Nina Korhorn deze binnenliep: 3-3. Nu wilde EKC meer maar moest wel blijven opletten voor het geval Groen Geel zou doorbreken. De betere kansen waren echter nu voor EKC. Zo zag Chantal Hofman zichzelf op de keepster stuitten, over schieten en het zijnet raken. Nina Korhorn zag eveneens de keepster haar weg naar het doel verspreiden en de van MO17 overgekomen Noor Veldink speelde de bal iets te ver voor haar uit. Nadat men een gevaarlijke Groen Geel-aanval had afgeweerd sloeg EKC in de 71e minuut opnieuw toe. Noor Veldink gaf de voorzet en Nina Korhorn maakte er met een hakballetje 4-3 van. Een minuut later moest keepster Sanne Werkman uitkomst bieden waarna de buitenspelval goed open klapte. Groen Geel gaf het echter niet op maar de defensie onder leiding van libero Marlies Tammens gaf niets meer weg. Het was juist EKC dat de weg naar het doel wist te vinden. In de 75e minuut belandde de bal via Inge Mulder en Noor Veldink bij Nina Korhorn die haar vierde van die middag maakte: 5-3. Vier minuten later stond het ook 6-3 toen Iris Knol van afstand de bal ineens tegen het net schoot. In de 90e minuut maakte Groen Geel er nog wel even 6-4 van maar daar bleef het bij en hield EKC de drie punten in huis. Komende woensdag gaat het naar hekkensluiter GSVV in Gerkesklooster-Stroobos