EKC dames 2 neemt revanche op Groen Geel

Op woensdagavond 1 mei de Dag van de Arbeid troffen de voetbalreserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) op sportpark Eenrum binnen niet al te korte tijd voor de tweede keer het vierde elftal van GV Groen Geel uit Groningen.Uit (3-0 nederlaag) was niet compleet geweest maar nu was het team bijna op volle sterkte. Dat bleek ook wel uit de wedstrijd want EKC was duidelijk de dominerende ploeg. Echter aan het afwerken van kansen schortte het vooreerst nog. Zo zagen Chantal Hofman en Nina Korhorn hun mogelijkheden niet gelukken. In de 23minuut was het evenwel raak. Nina Korhorn zette van links voor waarna Inge Mulder deze via de lat in het doel schoot: 1-0. Echter een minuut later kwam Groen Geel zomaar weer langszij en liep EKC weer achter de feiten aan: 1-1. De thuisploeg bleef aandringen maar weer was het afwerken van kansen een moeilijkheid. Uiteindelijk lukte het toch om in de 34minuut opnieuw de leiding te nemen en deze ook niet weer uit handen te geven. Via Michelle Koster en Nina Korhorn kwam de bal bij Chantal Hofman die de 2-1 op het scorebord zette. Groen Geel probeerde wel wat terug te doen maar moest toch toestaan dat EKC de wedstrijd beheerste. Echter tot de rust bleef het 2-1.Na de rust kwam Groen Geel wat meer opzetten maar het leverde hun niets op. EKC nam het initiatief weer over en sloeg na 6 minuten weer toe. Noor Veldink van de MO17 – die overigens een bijzonder goede wedstrijd speelde – gaf de voorzet van rechts waarna nu Nina Korhorn raak schoot: 3-1. Hierna kwam de overwinning niet meer in gevaar het was alleen de vraag hoe hoog deze zou uitvallen. In de 62minuut scoorde EKC opnieuw. Chantal Hofman brak over links door en vond Nina Korhorn die de lat trof. De terugkomende bal werd door Hofman alsnog in geschoten: 4-1. Groen Geel deed in de 70minuut een eerste serieuze aanval maar vond keepster Maaike Adema op haar weg. Echter aan de andere kant liet EKC ook nu verscheidene mogelijkheden onbenut. Wel bleef EKC de wedstrijd controleren maar pas in de slotfase werd de score verder opgevoerd. In de 86minuut pikte Michelle Koster de bal op na een voorzet van Chantal Hofman en knalde de 5-1 binnen. Twee minuten later kwam de bal via allerlei schijven bij Chantal Hofman zelf en zij schoot haar derde van die avond binnen: 6-1. In de 90minuut werd de 7-1 eindstand bereikt toen na tussenkomst van Chantal Hofman en Annika Werkman het leer uiteindelijk bij Nina Korhorn terecht kwam die het net deed bollen. Na het eindsignaal liep EKC dan ook met een zeer tevreden gevoel van het veld. Komende zaterdag komt koploper GV Groen Geel 5 op bezoek in Eenrum, aanvang is nu 12.00 uur.