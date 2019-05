Gelukkig Kloosterburen deelt punten met Drieborg

Kloosterburen deelde zondag de punten met Drieborg. In een als kijkspel aantrekkelijk duel bleef het op sportpark Westerklooster 0-0 waarbij de thuisploeg het geluk had dat de gasten in de eerste helft de bal maar liefst drie keer door de paal gekeerd zagen worden.Voor aanvang van het duel Kloosterburen-Drieborg hoopte trainer Wieger Kooistra dat zijn ploeg een goed vervolg kon geven aan het duel van een week eerder tegen Woltersum. ,,We hebben twee weken geleden het uitduel tegen Drieborg gespeeld. In dat duel hadden we absoluut meer verdiend dan een 4-2 nederlaag. Een gelijkspel had toen de verhoudingen absoluut beter weergegeven,” aldus Kooistra die voor het duel tegen middenmoter Drieborg weer over zijn aanvoerder Appie van der Laan kon beschikken. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter May uit Groningen waren de eerste tien minuten duidelijk voor Drieborg. De gasten combineerden gemakkelijker dan de thuisploeg zonder dat direct hele grote kansen voor Drieborg opleverde. Een eerste echte kans kwam er wel in de 19minuut. Na weer een goed lopende aanval van Drieborg was het Mark Roll die zijn schot echter door de paal gekeerd zag worden. Ondertussen kroop Kloosterburen wat meer uit de verdediging en dat zorgde dat er ook wat mogelijkheden voor de withemden kwamen. Zo waren er Daniel van Dijk en Bas Bolt dicht bij een doelpunt maar beide spelers hadden het geluk niet aan hun zijde maar wat ook gold voor de bezoekers. Die zagen namelijk dat Kevin Nanninga in de 29minuut zijn schot door de paal gekeerd zag worden. Zo kroop het jonge Kloosterburen voor de tweede keer door het oog van de naald tegen een fysiek sterker Drieborg. Een Drieborg dat verder in de eerste helft maar weinig meer van de thuisploeg te duchten had. De enige echte kans die er voor de gastheren namelijk nog kwam was een vrije bal voor Appie van der Laan. Een vrije trap die door de aanvoerder echter te weinig vaart werd meegegeven zodat Drieborg-doelman Mark Bakker de bal simpel kon vangen. Met nog twee minuten tot aan de rust was daar nog een volgende aanval van de gasten. En weer was het Kevin Nanninga die het geluk niet aan zijn zijde had toen hij de bal uit een voorzet van Marco Stadman tegen de paal kopte. Twee minuten later floot scheidsrechter May voor het rustsignaal en was iedereen op sportpark Westerklooster het er over eens dat de thuisploeg blij mocht zijn dat het met een 0-0 stand op het scorebord mocht gaan rusten. Waar het voor de pauze Drieborg was wat het spel dicteerde, direct vanaf het begin van de tweede helft was het Kloosterburen dat de regie overnam. Steeds vaker werd de slag op het middenveld gewonnen door de thuisploeg en wat ze ook steeds meer kansen op de openingstreffer opleverde. Zo was daar in de 62minuut een kans voor Niels Bolt die als eindstation van een prima aanval van de withemden fungeerde. Maar helaas voor de gastheren verdween het schot van hun aanvalsleider net naast het doel van Mark Bakker. Een minuut later had het ook 0-1 kunnen staan toen Ken Bakker door de defensie van de thuisploeg brak. Maar Sander Adema liet zondagmiddag zien dat hij in een prima vorm verkeerde want met een uitstekende redding wist hij een bijna zekere goal te verijdelen. In de 66minuut zorgde Arnoud de Groot ervoor dat zijn ploeg met een man minder verder moest. De Groot schoffelde Niels Bolt onder de ogen van scheidsrechter May onderuit en de prima fluitende leidsman kon niet anders dan de rode kaart trekken. Hoewel de gasten even een poging deden om de overtreding te bagatelliseren bleef May bij zijn besluit en kon Drieborg met een man minder verder. Rond de 72minuut zat aan de kant van de thuisclub Jeroen Holman opeens op de grond. Waar iedereen, inclusief scheidsrechter May, dacht dat de linkervleugelverdediger geblesseerd was geraakt bleek dit niet het geval te zijn. Holman en een van zijn voetbalschoenen waren namelijk even geen vriendjes. Een vervelende knoop in een veter zorgde dat het een aantal minuten duurde, waarin Drieborg Kevin Kromjong in de ploeg bracht voor Kevin Nanninga, voordat hij zijn schoen weer aan had. Een actie die bij een toeschouwer de vraag deed oproepen of de linksback geen veterstrikdiploma had. Na dit komisch voorval golfde het als kijkspel prima duel wat op en neer, Zo kregen de gasten de nodige kansen om aan de leiding te komen maar dat gold ook zeker voor de thuisploeg. Met nog tien minuten aan officiële speeltijd te gaan leken de gasten op voorsprong te komen. Na een aanval door het centrum van de verdediging van de thuisploeg wist Ken Bakker doelman Adema te passeren. Maar langs de kant stond assistent Gerben Adema met de vlag omhoog en wat arbiter May deed besluiten om zijn assistent te bezoeken. Na overleg tussen de leidsman en zijn assistent besloot May om de goal van Drieborg af te keuren en dat zorgde dat het 0-0 bleef. Met nog acht minuten te gaan kwam aan de thuisploeg Rick Seelen in de ploeg voor Bas Bolt. De jongste van de drie ‘Boltjes’ was na een prima wedstrijd duidelijk vermoeid en waar door trainer Wieger Kooistra uitstekend op werd geanticipeerd. Kooistra verdiende zondagmiddag sowieso een compliment voor zijn rustige manier van coachen en waar zijn jonge ploeg duidelijk baat bij had. Een jong Kloosterburen dat in de slotfase nog het meest dicht bij een zege was. Zo had Daniel van Dijk in de 85minuut opeens de 1-0 op zijn schoen. Maar helaas voor de ook zondag weer hardwerkende middenvelder verdween zijn schot in het zijnet. Nadat ook Drieborg nog een kans had weten te creëren, die door een uitblinkende Niels van der Maar uitstekend werd verijdeld, was er in de extra tijd nog een kans voor Niels Bolt. Maar de vaak eenzame ‘frontsoldaat’ had niet meer de kracht om doelman Mark Bakker met een vlammend schot te passeren. Zo bleef het uiteindelijk bij een 0-0 gelijkspel en waar Kloosterburen gezien een bal die drie keer door de paal werd gekeerd uiteindelijk nog het meest blij mee mocht zijn.Scheidsrechter: J. May (Groningen)Gele kaart: Tammens(Kloosterburen)Rode kaart: Arnoud de Groot(Dierborg)Kloosterburen: Adema; Kat(73. Korhorn), Van der Laan, Van der Maar, Holman; Bas Bolt(82. Seelen), Steur, Van Dijk, Jorn Bolt, Tammens; Niels BoltDrieborg: Bakker; Emiel de Groot, Smith, Muntinga, Nanninga(72. Kromjong); Hut, Roll, Tjalma, Arnoud de Groot; Meijer, Weeke.Blij met een punt maar niet tevreden.Wieger Kooistra was zondagmiddag na afloop van het duel Kloosterburen-Drieborg blij met een punt maar was minder tevreden over het spel van zijn ploeg. ,,We hebben zeker in de eerste helft echt geluk gehad. En verder was het voetballend duidelijk minder dan vorige week tegen Woltersum. Maar dat kwam ook door het fysiek spel van Drieborg want op dat gebied was het de jongens tegen de mannen