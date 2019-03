De Heracliden in vijf minuten langs De Fivel(4-2)

Wanneer het zaterdagmiddag in het duel tussen De Heracliden en De Fivel na de eerste helft 3-3 had gestaan had niemand dat vreemd gevonden. Maar na een ruststand van 0-1 stond het vlot 3-1 en werd het uiteindelijk een 4-2 zege voor de thuisploeg in een wedstrijd die op een zwaar veld en onder stormachtige weersomstandigheden werd afgewerkt.Het was zaterdagmorgen nog even onzeker of het duel tussen De Heracliden en De Fivel daadwerkelijk doorgang kon vinden. De overvloedige regenval van eerder in de week had het hoofdveld op sportpark Meij er namelijk niet beter op gemaakt. Maar rond 10.00 uur besloot consul Evert Kamminga om toch zijn fiat aan een voor zowel De Heracliden als De Fivel belangrijk duel te geven. De thuisploeg had de drie punten namelijk hard nodig om wat uit de gevarenzone te komen terwijl De Fivel bij winst naar een positie bij de eerste zes op de ranglijst zou klimmen. Bij de thuisploeg kon trainer Ronald Bouwman geen beroep doen op Pieter Buikema. De goalie was nog onvoldoende hersteld van een blessure zodat Jan Medema in de basis verscheen. En ook De Fivel was niet compleet want daar ontbrak Joran Bos door een schorsing. Als zijn vervanger verscheen Corné Bos in de basis. Een paar minuten later dan de officiële tijd van 14.30 uur floot scheidsrechter Vegter uit Loppersum voor de eerste keer. Het was direct de thuisploeg dat zich wat kleine mogelijkheden creëerde maar die in de vijfde minuut moest toestaan dat de eerste echte kans voor de gasten was. Maar helaas voor de bezoekers had Rindert Havinga het vizier nog niet op scherp staan zodat het bij een mogelijkheid bleef. Twee minuten kreeg Tim Ottema de kans om de score te openen. De jonge aanvaller had al twee mogelijkheden meer gehad en ook deze kans werd door Ottema niet verzilverd. Waar de thuisploeg dus onzorgvuldig met zijn kansen omsprong, maakte het in de beginfase ook in verdedigend opzicht geen solide indruk. Want slecht ingrijpen van zijn defensie zorgde er in de negende minuut voor dat doelman Medema de doorgebroken Mark Kramers onderuithaalde. De doelwachter van de gastheren mocht van geluk spreken dat de arbiter de kaarten op zak hield en het bij alleen een strafschop bleef. Een strafschop die even later raak werd geschoten door Emiel Bos. Nadat de thuisploeg in een tijdsbestek van een paar minuten weer een drietal mogelijkheden om zeep had geholpen was er in de achttiende minuut een volgende kans voor deOp de linkervleugel brak Laurens Hylkema door een in de eerste helft matig opererende defensie van de thuisploeg. Maar in plaats van voor eigen succes te kiezen probeerde de rappe aanvaller Mark Kramers te bereiken. Een poging die mislukte omdat Gideon Kamminga de bal nog net wist te onderscheppen. Twee minuten later had Frank de Boer de gelijkmaker op zijn schoen. Maar de linkerspits zag zijn schot echter gekeerd worden door De Fivel-goalie Sander Steenbergen. Richting de slotfase van een als kijkspel prima eerste helft waren er vervolgens nog meerdere mogelijkheden voor de gastheren om op gelijke hoogte met De Fivel te komen. Maar aan de kant van De Heracliden was men voor de rust onvoldoende scherp om de gasten pijn te kunnen doen. In de 39minuut was er opeens een uitbraak van Mark Kramers. De gebrilde aanvaller van De Fivel kwam alleen op doelman Medema af maar deed vervolgens alles fout wat je maar fout kunt doen. Kramers besloot namelijk om te proberen Medema met een lob te passeren wat gezien de stormachtige wind een hele slechte keuze was. Wanneer hij namelijk Medema gewoon had uitgespeeld dan had er na vijfenveertig minuten een 0-2 stand op het scorebord gestaan i.p.v. de 0-1 waar men nu mee ging rusten. De tweede helft was nog maar zes minuten onderweg toen Rindert Havinga een dot van een kans op een tweede treffer voor de bezoekers kreeg. Maar Havinga was zaterdagmiddag onvoldoende scherp om deze kans te verzilveren. Drie minuten later stond het opeens 1-1 op sportpark ‘Meij’. Een goal die echter nooit goedgekeurd had mogen worden door scheidsrechter Alexander Vegter. Want het vlagsignaal van assistent-scheidsrechter Jan Kooistra was namelijk correct. Tim Ottema stond wel degelijk buitenspel toen hij de bal kreeg en vervolgens scoorde. Maar de leidsman negeerde het vlagsignaal van zijn assistent en keurde de treffer goed. Een minuut later stond het 2-1 toen Emiel Bos een voorzet van Frank de Boer achter zijn eigen doelman schoot. Weer twee minuten later werd het nog mooier voor de gastheren toen Mark Knol de bal, nadat hij zich eerst fraai had vrijgespeeld, langs een kansloze Sander Steenbergen krulde: 3-1. Deze drie snelle tegentreffers was even een domper voor De Fivel dat zich nu even moest hergroeperen. Omdat ook de thuisploeg even verbaasd was over deze plotselinge ruime voorsprong werd het spel er in de tweede helft niet beter op. Iets wat mede kwam door de weersomstandigheden. Een steeds sterker wordende wind maakte het er voor de voetballers niet gemakkelijker op. In de 74minuut zag het er naar uit dat de bezoekers toch weer terug in de wedstrijd zouden komen toen Thomas van der Veen met een prachtig afstandsschot de 3-2 op het scorebord schoot. Maar zes minuten later viel het doek definitief voor De Fivel. Bij een diepe bal van Mark de Boer maakte de verder een prima wedstrijd keepende Sander Steenbergen een inschattingsfout. Dat zorgde dat Tim Ottema in balbezit kwam en met zijn tweede goal van de middag bracht Ottema de stand op 4-2 . Een stand waar in de nog resterende minuten geen verandering meer in kwam waardoor De Heracliden drie belangrijke punten wist te behalen. Belangrijke punten waar Gideon Kamminga uiteraard blij mee was. ,,Een mooie zege maar we maakten het ons in de eerste helft nog knap lastig. Aan de ene kant misten we de nodige kansen maar door slecht verdedigen had het na vijfenveertig minuten ook 2-0 voor De Fivel kunnen staan.” Iets wat De Fivel-trainer Nik Poortinga het roerend met de reserve-aanvoerder van de thuisploeg eens was. ,,Wij hebben het voor de rust laten liggen. Toen waren er zeker vier grote kansen waaruit we meer hadden moeten scoren. En vervolgens geef je de wedstrijd na de rust in vijf minuten weg.”De Heracliden-De Fivel: 4-2(0-1)9. Emiel Bos 0-1(str), 55. Ottema 1-1, 56. Emiel Bos 2-1(ed.), 58. Knol 3-1, 74. Thomas van der Veen 3-2, 80. Ottema 4-2Scheidsrechter: A. Vegter (Loppersum)Gele kaarten: Wieringa, Mark de Boer(De Heracliden), Tiemen Pestman(De Fivel)De Heracliden: Medema; Hoff, Mark de Boer, Kamminga, Wieringa(66. Vogel); Jeroen Linstra, Haan(70. Mark Linstra), Oosterhuis; Frank de Boer(66. Gustina), Knol, Ottema.De Fivel: Steenbergen; De Vries, Corné Bos, Thomas van der Veen, Harmen Pestman(70. Kuik); Geert van der Veen, Kramers(62. Tiemen Pestman), Emiel Bos; Havinga, Westenberg, Hylkema.