Annen ruim langs Muntendam.

Annen wist zondag met ruime cijfers te winnen van Muntendam. In Annen werd het een 8-2 zege voor de Annenaren die door het puntverlies van Veendam 1894 nu weer aan de leiding gaan in zondag 3B.Bron OostermoerAnnen moest het zaterdag opnemen tegen Muntendam dat de punten goed kon gebruiken om uit de gevarenzone te komen. Dat zorgde dat de thuisploeg een tegenstander verwachtte die veel strijd zou gaan leveren. Maar Annen had direct vanaf het begin van de wedstrijd de regie in handen en kwam in de veertiende minuut op voorsprong door een goal van Jaap Jan Mulder. Met nog iets meer dan tien minuten in de eerste helft werd het vervolgens 2-0 voor de thuisclub. Een treffer die op naam kwam van Yannick van der Wal. Dit werd ook de ruststand in Annen waar het tot de 66minuut duurde voordat er weer gescoord werd. Een derde goal voor de thuisploeg en die werd gescoord door Bart Kranenborg. Na deze derde treffer van de gastheren was het verzet van de Muntendammers gebroken en ging het opeens hard in Annen. In de 69minuut zorgde Dante Ploeg voor de 4-0 en met nog een kwartier te gaan zorgde Dolf Nijborg voor de 5-0. Een minuut later maakte Dante Ploeg het half dozijn vol. Muntendam kon daar maar weinig tegenover zetten en via Leon Tiersma en Roald Lammerts werd het ook nog 8-0. Maar in de slotminuten zorgde een gebrek aan concentratie er voor dat ook Muntendam nog twee keer kon scoren zodat de thuisploeg het eenzijdig duel met 8-2 wist te winnen. ,,Een prima overwinning maar ik baal van de twee tegengoals. Die waren niet nodig geweest en waardoor we onze doelman Hans de Wals met een cleansheet hadden kunnen belonen,” aldus Annen-trainer Hemmo de Wal