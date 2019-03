FC Zuidlaren morst dure punten

Koploper FC Zuidlaren bewees zich een hele slechte dienst door in het duel tegen laagvlieger Corenos kostbare punten te verspelen. In Roodeschool werd het namelijk 1-1 in een wedstrijd waarin de koploper ver onder zijn kunnen speelde.Bron OostermoerIn een zeer winderige Roodeschool zag het er in het begin van de wedstrijd nog goed uit voor FC Zuidlaren. Want op het kunstgrasveld in Roodeschool kwam de formatie van trainer Edwin Prins al in de tweede minuut op voorsprong toen een fout in de defensie van de thuisploeg door Koen Eshuis genadeloos werd afgestraft: 0-1. Maar i.p.v. dat de bezoekers direct doordrukten om te proberen een tweede goal te forceren zakte het spelpeil aan de kant van de gasten ver terug. De thuisploeg herpakte zich wat na deze vroege tegengoal zonder dat dit voor grote kansen voor het doel de gasten zorgde. De rust brak dan ook aan met een 0- 1 stand op het scorebord en de verwachting was dat FC Zuidlaren, met de wind in de rug, na de rust wel orde op zaken zou stellen. Maar alles wat er gebeurde maar dat niet want het was juist de thuisploeg die de regie in handen nam. Een initiatief waar de thuisploeg ook voor beloond werd. Want met nog iets meer dan een kwartier te spelen kwam Corenos weer naast FC Zuidlaren. Na de 1-1 kregen beide teams nog de mogelijkheid om de volle buit aan punten te pakken maar uiteindelijk bleef het bij een voor FC Zuidlaren zeer teleurstellend gelijkspel. ,,We hebben absoluut niet gebracht wat we normaal gesproken wel kunnen brengen. En dat zal toch anders moeten in de voor ons nog resterende zeven wedstrijden,” waren na afloop de duidelijke woorden van Edwin Prins