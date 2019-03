Stedum morst punten tegen BATO

Stedum moest het zaterdagmiddag thuis opnemen tegen het laaggeklasseerde BATO. In een niet bijzonder aantrekkelijk duel werd het een 1-1 gelijkspel en waar men in het kamp van de thuisploeg duidelijk niet tevreden mee was.BATO was duidelijk met maar een doel naar Stedum gekomen en dat was om niet met een nederlaag huiswaarts te keren. De gasten besloten namelijk om zelfs bij corners niet teveel spelers naar de frontlinie te sturen om zo niet verrast te worden door een aanval van de thuisploeg . Dat zorgde dan ook dat Stedum het zaterdagmiddag in de beginfase lastig had om de BATO-muur te slechten. Het duurde namelijk tot de 22minuut voordat de Stedumers eindelijk wisten te scoren toen Diederik Dijk raak wist te schieten. Maar lang kon de thuisploeg niet van deze voorsprong genieten. In de 26minuut waren het de Winschoters die ook wisten te scoren. De 1-1 was vervolgens ook de ruststand na een helft waarin Stedum duidelijk de bovenliggende partij was. Na de pauze veranderde er niet veel aan het spelbeeld. De gastheren bleven jagen om op een hernieuwde voorsprong te komen en de bezoekers hoopten via een counter de Stedumers pijn te kunnen doen. Zo bleef het ook in de tweede helft een duel wat nog alle kanten op kon maar die uiteindelijk de 1-1 als eindstand kreeg. Een eindstand waar Wim Nubé uiteraard niet blij mee was. ,,In de strijd om een eventuele plaats in de nacompetitie laat je twee dure punten liggen. Maar BATO kwam hier maar voor een ding en dat is dat men niet wilde verliezen. En dat is ze, en helaas voor ons, ook gelukt.”