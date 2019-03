Glimmen en Be Quick delen de punten.

Glimmen speelde zaterdagmiddag thuis tegen subtopper Be Quick 1887. In Glimmen werd het een 2-2 gelijkspel en waar de Glimmenaren het meest tevreden mee waren.Glimmen kwam zaterdag goed uit de startblokken tegen Be Quick 1887 want al in de dertiende minuut zorgde Rick Oosterhof voor een 1-0 voorsprong. Een voorsprong die echter niet heel lang stand hield want vijf minuten later stond het weer gelijk in een winderig Glimmen. Maar Glimmen bleef in de eerste helft de bovenliggende partij en kwam in de 24minuut op een hernieuwde voorsprong toen Patrick Gorter de stand op 2-1 bracht. Dit werd vervolgens ook de ruststand na een helft die een iets betere Glimmen liet zien. Iets waar na de pauze verandering in kwam. Want de tweede helft liet het spelbeeld zien van een steeds sterker wordende Be Quick 1887. Maar voorlopig wist de thuisploeg de gasten nog van het scoren af te houden. Iets wat in de 72minuut niet lukte want toen viel dan toch de gelijkmaker: 2-2. Na de tweede goal van de gasten kreeg Glimmen het vervolgens nog behoorlijk moeilijk maar wist het uiteindelijk de 2-2 wel over de streep te trekken. ,,Een gelijkspel was wel het hoogst haalbare voor ons. We hadden beide niet heel veel kansen maar de laatste twintig minuten was Be Quick beter,” was Niels Oosterhof na afloop helder in zijn commentaar.