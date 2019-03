Noordpool deelt punten met GRC Groningen

Noordpool deelde zaterdagmiddag de punten met GRC Groningen. In Uithuizen werd het een 3-3 gelijkspel waarbij alle drie de goals van de gasten door persoonlijke fouten van de thuisploeg tot stand kwamen.Trainer Jur Smit had zijn ploeg voor het duel tegen GRC Groningen nog zo gewaarschuwd. De gasten hadden een ploeg die bol stond van de routine en daardoor goed met de weersomstandigheden om kon gaan. En inderdaad, al vroeg in de wedstrijd wisten de gasten de defensie van Noordpool een paar keer te slim af te zijn en wat ze al vroeg in de wedstrijd een voorsprong van 0-2 opleverde. Voor de rust gebeurde er vervolgens weinig meer in Uithuizen waar de stormachtige wind het voetballen er niet leuker op maakte. Na de rust, die dus aanbrak met een 0-2 stand op het scorebord, kwam Noordpool in de 69minuut terug tot 1-2 toen Martijs Delker een strafschop wist te verzilveren. Een tweetal minuten later stond het weer gelijk in Uithuizen. Nu was het Vincent Zijlstra die met een afstandsschot de goalie van de Stadjers wist te passeren. En om het nog mooier te maken kwam er in de 75minuut een 3-2 stand op het scorebord te staan. Een derde treffer voor de thuisploeg die op naam kwam van Wessel Bijlenga. Maar nog was het niet klaar wat de goals in het niet onaardig duel betrof . Want met nog tien minuten te gaan scoorde ook GRC Groningen voor de derde keer zodat het weer gelijk stond. De derde goal van de gasten was echter ook direct de laatste zodat het duel een 3-3 als einstand kreeg. ,,We geven de tegengoals te gemakkelijk weg en dat was echt jammer. Want over de gehele wedstrijd gezien hadden we eigenlijk moeten winnen.,” aldus Jur Smit.