Ruime zege Actief op Haren.

Actief boekte zondagmiddag een ruime overwinning op Haren. In Eelde/Paterswolde werd het een 5-0 zege voor de thuisploeg die na vijfenveertig minuten al met 4-0 aan de leiding ging.Al in de derde minuut zorgde Jeffery de Vries voor een vroege voorsprong voor Actief. Een voorsprong die in de 24minuut door een treffer van Ermin Imelman verdubbeld werd. En vier minuten na de 2-0 was het weer raak voor de thuisploeg. Nu was het Laurens Timmer die de derde goal voor de thuisploeg op het scorebord schoot. Een derde goal wat al min of meer voor een voorbeslissing in een duel zorgde waarin de thuisploeg duidelijk sterker was dan de gasten uit Haren. In de 39minuut zorgde een tweede goal van Ermin Imelman voor de 4-0 en was het helemaal duidelijk dat Actief weer drie punten aan zijn totaal van drieëndertig kon voegen. Na de rust was het natuurlijk geen wedstrijd meer in Eelde/Paterswolde. De thuisploeg nam wat gas terug en de bezoekers hoopten dat ze de schade nog een beetje binnen de perken konden houden. Iets waar Haren ook daadwerkelijk in slaagde want in deze matige twee helft wist Actief nog maar een keer te scoren. Een doelpunt, in de 59minuut, die op naam kwam van Julius van der Hilst en wat de 5-0 betekende. Een 5-0 stand wat ook de eindstand werd in een wedstrijd waarin Actief het volgens trainer Peter Slijfer geen moment moeilijk had gehad. ,,We hadden gezien de ruststand misschien wel veel ruimer moeten winnen. Dat is het enige wat we nagelaten hebben.”