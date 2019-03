Stevige nederlaag ZEC.

ZEC ging zaterdagmiddag ruim onderuit. In Groningen gingen werd het een 6-2 nederlaag voor de Zandeweersters die geen moment recht op meer hadden.In Groningen begon het allemaal nog goed voor ZEC dat in de 16minuut via een treffer van Arjan Knol op een 1-0 voorsprong kwam. Een voorsprong waar de gasten negen minuten van konden genieten. Want in de 25minuut kwam Potetos al weer langszij de gasten. Maar binnen het half uur kwamen de Zandeweersters op een hernieuwde voorsprong en weer was het Arjan Knol die wist te scoren. Maar ook dit was een voorsprong waar de bezoekers niet lang van konden genieten. Want nog in de eerste helft wist ook Potetos nog twee keer te scoren zodat de rust aanbrak met een 3-2 stand in het voordeel van de thuisploeg. Na de pauze was de strijd binnen acht minuten gestreden. Want door niet goed verdedigen wist Potetos uit te lopen naar een voorsprong van 6-2. Via Jens Posthumus kwam ZEC in de slotfase nog wel terug tot 6-3 maar verder liet de thuisploeg het niet meer komen. ,,We waren veel te mak in de persoonlijke duels. En dan weet je dat je het ook tegen een, en met alle respect voor Potetos, ploeg die onder je staan lastig gaat krijgen,” aldus een duidelijke Pascal Koolhof