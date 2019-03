SV Bedum fors onderuit tegen HZVV

Binnen vijftien minuten speelde SV Bedum zaterdagmiddag al een kansloze wedstrijd tegen HZVV. Toen had de koploper namelijk al drie keer weten te scoren. Dat zorgde dat het vertrouwen in een goede afloop al snel was verdwenen en wat helemaal klaar was toen de thuisploeg voor de rust nog twee keer wist te scoren. Na de pauze veranderde er niets aan het spelbeeld. De gastheren bleven het spelbeeld domineren en scoorden al vlot in de tweede helft een zesde treffer. Op deze 6-0 stand was het Wilco Stolwijk die voor de Bedumers de eretreffer op zijn naam kreeg. Zo zag het er even wat dragelijker uit voor de paarshemden die in het resterende gedeelte van de tweede helft echter toch nog twee tegengoals kregen te verwerken. Twee goals die er voor zorgden dat het uiteindelijk een 8-1 nederlaag voor SV Bedum werd en waar Remy van der Wal niet teveel woorden wilde vuilmaken. ,,We hadden een slechte dag tegen een prima HZVV en dan loop je tegen een dergelijke zeperd aan. Maar liever nu een slechte dag dan tegen een ploeg waar we de punten echt van moeten pakken.”