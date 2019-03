Bizarre ontknoping! Scheidsrechters beslissen over eindstand Drachtster Boys/HR Piping VR1 tegen Drs.Vijfje VR1

Je leest wel eens dat scheidsrechters een bepalende rol spelen tijdens een voetbalwedstrijd. (met of zonder hulp van de VAR) Welnu, vrijdagavond was het wel een zeer bijzonder einde van de wedstrijd tussen de Groninger studentes en de Drachtster vrouwen.Bij een stand van 2-2 en nog 3 seconden op de klok werd er door Drachtster Boys/HR Piping een intrap genomen die door Anita Vellema op het doel werd geschoten terwijl de zoemer klonk voor het einde van de wedstrijd. Ook de 1e scheidsrechter floot voor het einde echter de bal ging tijdens het fluitsignaal in het doel. Gejuich bij de meiden van Drachtster Boys/HR Piping en ontzetting bij Drs. Vijfje. Na enig overleg tussen de 1e en de 2e scheidsrechter werd het doelpunt toegekend. De Drachtster meiden gingen juichend naar hun vele supporters. Echter er werd te vroeg gejuicht; de 3e scheidsrechter bemoeide zich er ook mee en na enkele minuten van overleg, werd het Drachtster doelpunt alsnog afgekeurd. Reden…..er zou een been van een andere speelster aan de bal hebben gezeten dan die van Anita Vellema en dus was de bal, volgens de scheidsrechters bij nader inzien, niet rechtstreeks in het doel verdwenen. Licht juichende Vijfje speelsters was het gevolg en veel commotie en emotie bij de Drachtster speelsters en aanhang. Uiteindelijk bleven beide teams dus met 1 punt achter wat er toe leidde dat Drs. Vijfje opschoof naar de 4e plek en Drachtster Boys/HR Piping nu op de 8e plek staat. En de wedstrijd op zich? Daar had niemand het meer over. Doelpunten van Aruni Westerhout en Jessie Prijs aan Drachtster zijde en van Vesna Veltrop en Arte Brueren die leidden tot de 2-2. Het leek niet belangrijk meer. Er gaat over deze wedstrijd nog lang nagepraat worden. Drachtster Boys/HR Piping heeft inmiddels officieel protest aangetekend bij de KNVB over de gang van zaken en de rol van de heren scheidsrechters. Wordt vervolgd.