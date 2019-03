EKC dames onderuit tegen Groen Geel

In Groningen speelden de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) zaterdagavond 16 maart tegen de dames van GV Groen Geel. Thuis had EKC deze ploeg met 2-0 verslagen maar nu liep het anders.De thuisploeg was de betere ploeg terwijl EKC toch wel ondermaats speelde. De harde wind bemoeilijkte het spelen ook en de scheidsrechter kwam nauwelijks uit de middencirkel. Het was dan Groen Geel dat in de eerste helft een 1-0 voorsprong nam. In de rust werd verdedigster Joni Lukkien gewisseld voor aanvalster Chantal Hofman. Het zou niet helpen. Groen Geel liep uit naar 3-0 alvorens Sarah Rijzinga in de 88e minuut de 3-1 noteerde. Een minuut later stond het evenwel alweer 4-1. Johanna van de Steeg kwam nog in het veld voor Desie Tjoelker terwijl de van een blessure teruggekomen Irene Bos ook weer speelminuten maakte. Het bleef 4-1 en daardoor is EKC weer weggezakt naar de 7e plaats op de ranglijst. Komende zaterdag komt kampioenskandidaat St. Annaparochie op bezoek in Eenrum, aanvang 14.00 uur.