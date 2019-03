Plaatsen verslag Oosterparkers-Zeester was geen ‘sensatie’ zoeken

Dat ik het verslag van Oosterparkers-Zeester op Puurvoetbalonline plaatste had niets te maken met het zoeken van sensatie en dus hoge bezoekersaantallen maar puur en alleen omdat het belverslag op maandag in destond.Dat ik het verslag van het uit de hand gelopen duel tussen Oosterparkers en Zeester op mijn eigen website www.puurvoetbalonline.nl plaatste werd, gezien de reacties niet door iedereen gewaardeerd. En ook het met naam en toenaam noemen van de scheidsrechter van dienst viel niet overal in goede aarde. Ik moet zeggen dat ik deze reacties wat vreemd vond want om bij het eerste punt te beginnen, sinds dit seizoen doe ik ook de belverslagen voor de Oostermoer en samen met de ‘bellers’ voor de maandageditie van de Ommelander Courant plaats ik die op donderdag op mijn site. De grote verslagen, zo is de afspraak, volgen dan een dag later. Wat de bellers betreft is dat gewoon omdat ik weet dat er clubs zijn die ze voor hun clubsite gebruiken en wat ik, wanneer men de bronvermelding erbij plaatst, prima vind. Want om eerlijk te zijn, voor de ‘kijkcijfers’ hoef ik ze niet te plaatsen want de honderd hits gaan de kleine verslagen meestal niet halen. Maar lekker ‘spannend’ denk ik dan want de laatste keer dat ik op Google Analytics gekeken heb naar de bezoekersaantallen is zeker drie jaar geleden. Dit omdat het mij eigenlijk niet meer uitmaakt hoe mijn site bezocht wordt. Ik zie de site als een leuke hobby maar waar ik door een andere invulling van mijn vrije tijd minder uren aan besteed dan in de eerste jaren van zijn bestaan. Daarom klopte de opmerking dat het plaatsen van het verslag van het duel op Kardinge sensatie zoeken was ook niet. Wat in een commentaar wel klopte dat het verslag vanuit een kant belicht werd. Want dat is nu eenmaal de werkwijze bij de meeste belverslagen. Wanneer Zeester tegen Oosterparkers speelt dan wordt de trainer, of een speler, van Zeester gebeld. Want het gaat deom het contact met de club uit de eigen regio. Wanneer er twee verenigingen uit de eigen regio bij een belverslag betrokken zijn dan wordt er met een vertegenwoordiger van beide teams gesproken. Maar nooit zal er ook nog een belletje naar in dit geval Oosterparkers gaan omdat Oosterparkers geen club uit onze regio is. Wat betreft het noemen van de naam van de scheidsrechter is het verhaal ook simpel. Wanneer een arbiter ‘de hele wereld’ er van in kennis stelt dat hij voor het duel tussen Oosterparkers-Zeester is aangesteld dan is het niet zo moeilijk om te raden wie er bij dat duel onheus is bejegend. En dan zou het ook raar zijn wanneer je in een verslag de arbiter geen naam zou geven. Maar dat is iets wat de heren en dames arbiters zelf mogen beslissen wat ze met hun aanstellingen doen. Maar ik ……Dit is even mijn uitleg over wat reacties en ook niet meer want voor de rest moeten de ‘deskundigen’ binnen de bond zich er maar over buigen wat het duel tussen Oosterparkers en Zeester betreft. Maar nogmaals, sensatie zoeken was het niet. Voor mij was het belverslag van het duel tussen Oosterparkers en Zeester er een van de twaalf die ik zondag, maandag en dinsdag gemaakt heb en waar er acht van zijn terug te lezen op www.puurvoetbalonline.nl