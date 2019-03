De Fivel rekent af met Corenos: 4-2.

Een sterke wind, een verre van egaal veld en een enorme hagelbui waren wel de belangrijkste ingrediënten in het duel tussen De Fivel en Corenos. Een duel dat door demet 4-2 werd gewonnen waarbij bij twee van de vier goals van de thuisploeg de vlag voor buitenspel prima omhoog had gekund.Voor zowel De Fivel als Corenos was het verhaal zaterdagmiddag duidelijk. Beide teams hadden de drie punten bitterhard hard nodig om uit de gevarenzone te komen. Want het verschil tussen De Fivel, dat met zestien punten op achtste plaats stond, en het op een voorlaatste plaats staande Corenos bedroeg maar een punt wist ook De Fivel-trainer Nik Poortinga. ,,Het wordt voor veel teams een spannende seizoenshelft. Met een goede reeks kun je zo maar bij de top vier staan. Maar als het kwartje een paar keer de verkeerde kant opvalt, wordt het een lastig verhaal om uit de onderste regionen te komen. Wij hebben nu een punt voorsprong op Corenos en een overwinning vandaag zou ons zeker wat lucht verschaffen.” Ook Marco Pesiwarissa hoopte voorafgaand aan het duel in Zeerijp uiteraard op in een zege voor zijn ploeg. ,,Resultaten uit het verleden zeggen niet alles. Maar gezien de 4- 1 winst eerder dit seizoen denk ik dat wij een lastige te bespelen tegenstander voor De Fivel zijn. Ik hoop dat dit vandaag ook het geval is zodat er drie belangrijke punten mee naar Roodeschool gaan. Want ook wij willen zo snel mogelijk weg uit de gevarenzone.” Op een verre van egaal veld begonnen De Fivel en Corenos aan een duel dat behoorlijkveel hinder ondervond van een zeer sterke wind. Een sterke wind die er in de 5minuut al bijna voor zorgde dat de thuisploeg aan de leiding kwam. Vanaf de rechtervleugel mocht Joran Bos een vrije bal nemen die gedragen door de wind zo het richting de rechterbovenhoek van het doel van de gasten zeilde. Maar met een prima reactie wist doelman Christiaan Buntjer een vroege treffer van de thuisploeg te verijdelen. Nadat twee minuten later Arjan de Vries de eerste gele kaart van een uitstekend fluitende scheidsrechter Martijn Brondijk had gekregen nadat een overtreding op Lars Baar kwamen de gastheren in de tiende minuut aan de leiding. Een wat onhandige overtreding van Marco Dijk binnen de beruchte lijnen op Laurens Hylkema zorgde dat onpartijdige Brondijk naar de stip wees. Even later was het Emiel Bos die Corenos-keeper Buntjer kansloos liet en zo de 1-0 op het scorebord schoot. Nadat aan de kant van de thuisploeg doelman Sander Steenbergen ook een gele kaart in ontvangst had genomen, na een overtreding op de verder onzichtbare Lars Baar, ging de bal in de 20minuut op de stip in het strafschopgebied van de gastheren. Bij een uitbraak van de withemden was het Arjan de Vries die een overtreding maakte op Anne Jan ten Harkel en even later mocht Germen Tamsma vanaf elfmeter de gelijkmaker achter doelman Steenbergen schieten. Een gelijkmaker waar de gasten echter niet heel erg lang van konden genieten. In de 23minuut zorgde Ruben Westenberg voor de 2-1. Een goal met een luchtje omdat de vlag van assistent-scheidsrechter Bert Lubbers naar beneden bleef hoewel Westenberg buitenspel stond toen hij de bal in ontvangst nam. Deze snelle hernieuwde achterstand was een domper voor de gasten die in de eerste helft te weinig passie strijdlust lieten en dat is juist iets wat Corenos normaal gesproken zo typeert. Zo werden het voor de bezoekers letterlijk en figuurlijk steeds meer aanmodderen want ondertussen was het ook in Zeerijp stevig gaan regenen. Met nog elf minuten te gaan werd het vervolgens 3-1 in Zeerijp. Op het randje van buitenspel was het Mark Kramers die doelman Christiaan Buntjer voor de derde keer de trieste gang naar het net liet maken in een helft waarin Corenos niet een keer echt gevaarlijk voor het doel van dewas geweest. Na de rust was het voor even droog in Zeerijp en het zag er naar uit dat Corenos daar wat beter bij gedijde dan met de weersomstandigheden van voor de rust. Want de gasten gooiden nu wat meer strijd in het duel zonder dat De Fivel daar direct echt nerveus van moest worden. Want met een uitstekende Ruben Westenberg centraal op het middenveld was De Fivel zaterdagmiddag meer een team dan Corenos dat duidelijk een type als Westenberg ontbeerde. De 22-jarige middenvelder was in alles een echte leider waardoor de overige spelers van de thuisploeg duidelijk beter gingen voetballen. In de 62minuut werd het toch weer spannend in een als kijkspel wel redelijk duel toen Jordan Muller een voorzet van Edwin Dijkstra achter doelman Steenbergen kopte: 3-2. Na de tweede goal van de bezoekers werd er al angstvallig richting Westeremden gekeken. Want de donkere wolken die vanaf die kant naar Zeerijp kwamen beloofden niet veel goeds. Iets wat ook klopte want met nog een kwartier te gaan brak er een noodweer boven Zeerijp los die er voor zorgde dat alles en iedereen naar de kantine vluchtte, of zoals de verslaggever van deeen veilig heenkomen in de dug out van in dit geval Corenos vond. Een noodweer wat arbiter Brondijk deed besluiten om het duel tijdelijk te staken omdat het ook voor de spelers niet te doen was om door te spelen. Na een onderbreking van vijf minuten kon het duel vervolgd worden maar duidelijk werd dat deze volstrekt begrijpelijke onderbreking beide ploegen geen goed had gedaan. Zo waren er voor beide ploegen nog wel wat mogelijkheden maar richting de extra tijd stond het nog steeds 3-2 in het voordeel van de thuisploeg. Een stand waar toch nog verandering in kwam. Even buiten het eigen strafschopgebied maakte Marco Dijk een onnodige overtreding op Mark Kramers. Voor de vrije trap kwam Thomas van der Veen naar voren die even later de bal snoeihard langs een volstrekt kansloze Christiaan Buntjer joeg: 4-2. Dit was niet veel later ook de eindstand in een wedstrijd waarin Corenos in de eerste helft te passief speelde om het De Fivel echt lastig te maken zodat het uiteindelijk door een als een hecht collectief opererende thuisploeg op een terechte nederlaag werd getrakteerd.De Fivel-Corenos: 4-2(3-1)10. Emiel Bos 1-0 (str.), 21. Tamsma 1-1(str.), 23. Westenberg 2-1, 34. Kramers 3-1, 62. Muller 3-2, 90+2. Thomas van der Veen 4-2Scheidsrechter: M. Brondijk (Hoogezand)Gele kaarten: Joran Bos, De Vries, Steenbergen(De Fivel), Dijk(Corenos)De Fivel: Steenbergen; De Vries(66. Kuik), Joran Bos, Thomas van der Veen, Pestman; Geert van der Veen, Kramers, Emiel Bos; Havinga(70. Corné Bos ), Westenberg, Hylkema.Corenos: Buntjer, Erwin Dijkstra(65. Marcel Dijkstra), Dijk, Wezeman, Uil; Ten Harkel, Haan, Knot(Knol), Muller; Tamsma Baar(75. Pathuis).