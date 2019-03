Zeester pakt na ‘slag om Kardinge’ periodetitel

Zeester wist zaterdagmiddag, dankzij een 2-1 uitzege op Oosterparkers, voor het eerst in zijn historie een periodetitel te winnen. Een historisch moment wat echter niet zonder slag of stoot tot stand kwam. Want door een dramatisch slecht acterende arbiter Alex Traa ontaarde het duel in de 88minuut in een complete veldslag waarbij de arbiter vreemd genoeg maar een speler van de thuisploeg een rode kaart gaf.Zeester kon zaterdag bij winst in het uitduel tegen Oosterparkers in het bezit komen van de tweede periodetitel in zaterdag 5D. Dat zorgde dat de Zoutkampers met een bus vol supporters naar Kardinge waren afgereisd. Supporters die een Zeester zagen dat totaal niet in de wedstrijd zat. Er lukte maar weinig aan de kant van de gasten die het geluk hadden dat ook de thuisploeg in de eerste helft maar weinig goeds liet zien. Daar kwam in de tweede helft voorlopig geen verandering in tot aan de 75minuut toen Richard Schutter de thuisploeg aan de leiding bracht. Een voorsprong voor Oosterparkers wat er voor zorgde dat Zeester opeens mijlenver van het winnen van de periodetitel verwijderd was. De Zoutkampers gingen dan ook direct furieus op jacht naar in eerst instantie de gelijkmaker. Bij het ingaan van de 88minuut stond het echter nog steeds 1-0 voor de thuisploeg en leek het allemaal over en uit voor de bezoekers. Maar opeens waren de rapen gaar op Kardinge toen arbiter Alex Traa, na een overtreding op Cees de Jong, naar de stip wees. Wat toen volgde was een regelrechte veldslag waarbij arbiter Traa werd gemolesteerd door een speler van de thuisploeg die daar uiteraard een rode kaart voor kreeg. Nadat ‘de slag om Kardinge’ weer wat was besust schoot Vince van der Veen de elfmetertrap tegen de keeper van Oosterparkers op maar was Jasper Nienhuis het meest attent door de rebound wel raak te schieten. De rapen waren nu helemaal gaar op Kardinge waar het echter nog mooier voor Zeester ging worden. Want in de extra tijd was het Danny Beerda die zijn ploeg naar een 2-1 voorsprong schoot. Een 2-1 stand wat niet veel later ook de eindstand werd in een wedstrijd waar Zeester-trainer Marinus Siekman geen goed woord voor over had. ,,Om te beginnen speelden we gewoon heel erg slecht en wat natuurlijk met de druk van het eventueel winnen van een periodetitel te maken heeft. Maar het allerergste vond ik het optreden van scheidsrechter Traa. Dat je het niet meer kunt belopen dat kan en daarom fluit je ook in de vijfde klasse. Maar dat je inconsequent bent is een ander verhaal en dan roep je wat er in de 88minuut gebeurde, en wat een schande voor de voetbalsport is, over jezelf af.”