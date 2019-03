VAKO geeft zege in eerste helft weg.

VAKO ging zondagmiddag onderuit tegen HSC. In Hoogezand werd het een ruststand van 3-0 een 3-2 nederlaag voor de Vriezenaren.In de eerste helft bakte VAKO er tegen HSC niet heel veel van. Want een opeenstapeling van fouten in de defensie van de gasten zorgde dat de thuisploeg al in de 5minuut aan de leiding kwam. Niet heel veel later viel ook de 2-0 en ook nu zag de defensie van de ploeg uit Vries er niet goed uit. Iets wat bij de derde goal, die ook nog in de eerste helft viel, niet anders was. Dat zorgde dat VAKO na een zwakke eerste helft al tegen een bijna onoverkomelijke achterstand van 3-0 aankeek. Maar in de tweede helft toonde VAKO dat het sinds de winterstop wat meer strijd en passie laat zien. Opeens stond er een hecht team dat in de 70minuut via Roy de Bruin terugkwam tot 3-1. Dezelfde Roy de Bruin zorgde tien minuten later zelfs voor 3-2 en waardoor het in Hoogezand weer spannend werd. Met nog een paar minuten op de klok zag het er naar uit dat VAKO nog een punt aan het duel zou overhouden. Maar helaas voor de Vriezenaren ging dat feest niet door en bleef het bij een 3-2 stand en dus een nederlaag voor VAKO. ,,We hebben het in de eerste helft door een veelvoud aan verdedigingsfouten weggegeven en wat we in de tweede helft niet mee konden herstellen,” was VAKO-trainer Allard Bouw na afloop helder in zijn commentaar.