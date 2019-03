Tynaarlo en Yde de Punt delen de punten.

Tynaarlo en Yde de Punt deelden zondagmiddag de punten. In Tynaarlo werd het uiteindelijk 3-3 waarbij de thuisploeg tot drie keer toe een achterstand goed wist te maken.Bron OostermoerIn Tynaarlo was het Yde de Punt dat in de zeventiende minuut door een treffer van Mark Koops op 0-1 komt maar acht minuten later staat het weer gelijk in Tynaarlo wanneer Wouter Schenk voor de thuisploeg weet te scoren. Op een door de regen en natte sneeuw steeds zwaarder wordende grasmat komen de bezoekers in de 32minuut op 1-2 wanneer Evert-Jan Lieuwes de goalie van de thuisploeg weet te verschalken. Maar Tynaarlo laat zien dat het over de nodige veerkracht beschikt want in de 38minuut zorgt Vincent Koning voor de 2-2. Dit wordt even later ook de ruststand na een helft wat al het nodige van de spelers heeft gevraagd. In de tweede helft kwamen de gastheren wat sterker uit de kleedkamer maar wat niet direct zorgde voor een wijziging in de score. Een wijziging die er pas in de 70minuut kwam toen Evert Jan Lieuwes met zijn tweede treffer van de middag de stand op 2-3 bracht. Maar ook van deze hernieuwde voorsprong konden de bezoekers niet lang genieten. Want in de 77minuut zorgde Jorn Boer dat er een 3-3 stand op het scorebord kwam te staan. Een stand waar geen verandering meer in kwam zodat de derby tussen Tynaarlo en Yde de Punt geen winnaar kreeg. ,,Ik kan wel leven met dit gelijkspel want we zijn drie keer vanuit een achterstand teruggekomen en dat stemt mij tevreden, “aldus Tynaarlo-trainer Roelof Rutgers. In het kamp van de gasten was men wat meer teleurgesteld. ,,Wij hadden vooral in de eerste helft onze kansen beter moeten benutten. Nu lieten we Tynaarlo steeds weer terug in de wedstrijd komen. Dus wat dat betreft hebben wij ons tekort gedaan,” was na afloop de mening van teamleidster Anita Koerts.