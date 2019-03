SVZ in ‘korfbalduel’ langs ZNC

SVZ en ZNC maakten er zondagmiddag een ‘korfbalwedstrijd’ van. Na een ruststand van 3-1 eindigde het door regen en natte sneeuw geteisterde duel namelijk in een 8-4 zege voor de thuisploeg.In de eerste helft was er nog niet heel veel aan de hand in Zeijen waar de thuisploeg al in de vierde minuut op voorsprong kwam. Het was Lennart Hendriks die deze treffer op zijn naam kreeg. Dezelfde speler zorgde zeven minuten later ook voor de 2-0 zodat een simpele zege voor SVZ in de maak leek. Maar op een steeds lastiger te bespelen grasmat kwam ZNC in de 34minuut toch weer terug in de wedstrijd toen Joop Uuldriks de stand op 2-1 bracht. Maar nog in de eerste helft zorgde Joost de Rooy dat de gastheren met een 3-1 voorsprong de kenkleedkamer kon opzoeken. Na de pauze zorgde de natte sneeuw er voor dat het veld in Zeijen bijna niet meer te bespelen was en waar Ryan Subaeswaran namens SVZ als eerste van profiteerde door de 4-1 op het scorebord te schieten. In de 55minuut bracht Emiel Staal de spanning weer wat terug door de stand op 4-2 te brengen maar in de 63minuut werd het vervolgens door Brian Weersing 5-2 maar vier minuten later scoorde Emiel Staal de 5-3 zodat het spannend bleef in Zeijen waar toch nog ongeveer zestig toeschouwers de regen en sneeuw trotseerden. Toeschouwers die zagen Harmen Hager er vervolgens ook nog 5-4van wist te maken. Zo werd het een waar gevecht in Zeijen waar er nauwelijks meer te voetballen viel maar waar de gastheren in de 74minuut door Kenneth Vianen op 6-4 kwamen. De thuisploeg kreeg nu toch weer meer grip op ZNC en dat zorgde dat Brian Weersing er in de 81minuut 7-4 van wist te maken. En vlak voor het eindsignaal zorgde Jarne Schuiling er voor dat de Zeijenaren het duel met 8-4 wisten te winnen. Een eindstand die Max de Vries te gek voor woorden vond. ,,Vooral in de tweede helft was het bijna niet meer te doen en werden de ruimtes alleen maar groter. En dan krijg je een uitslag zoals deze 8-4.”