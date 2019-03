Noordpool weet weer wat winnen is

Noordpool wist zaterdag, na twee eerdere nederlagen zijn derde wedstrijd na de winterstop eindelijk in winst om te zetten. Op een winderig Kardinge werd er met 4-2 van laagvlieger DIO Groningen gewonnen.Op Kardinge werd al snel duidelijk dat Noordpool maar weinig te vrezen had van het zeer matige DIO Groningen. Al in de 5minuut kwam er namelijk al een 0-1 op het scorebord te staan toen Vincent Zijlstra raak wist te schieten. Na de snelle openingstreffer creëerde Noordpool zich een groot aantal kansen op meer goals maar duurde het tot de 33minuut voordat Martijs Delker de stand op 0-2 bracht. Nog voor de rust zorgde Johan Kluin voor de 0-3 zodat duidelijk werd dat het raar moest lopen wilde Noordpool niet met drie punten huiswaarts keren. Iets wat helemaal duidelijk was toen Johan Kluin in de 59minuut de stand op 0-4 bracht. Na de vierde treffer van de bezoekers zakte het niveau van het eenzijdig duel naar een bedenkelijk niveau en moest Noordpool in de slotfase nog twee tegengoals incasseren. Maar daar bleef het verder ook bij zodat Noordpool met een 4-2 zege huiswaarts keerde. Een zege waar Jur Smit uiteraard blij mee was. ,,We hadden, gezien de kansen die we kregen, eigenlijk met dubbele cijfers moeten winnen in een wedstrijd waarin ik heb genoten van Wessel Bijlenga. Wessel stond vandaag voor de eerste keer in de basis maar speelde op een manier die anders deed vermoeden.