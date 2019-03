FC Zuidlaren heeft veel moeite met De Heracliden

FC Zuidlaren wist zaterdagmiddag de drie punten in eigen huis te houden. De koploper in zaterdag in 4D wist namelijk met 2-0 van De Heracliden te winnen.FC Zuidlaren kreeg zaterdag De Heracliden op bezoek waar het in het uitduel nog iets wat gelukkig van had gewonnen. En ook zaterdag had de thuisploeg duidelijk moeite met de gasten die in de eerste helft een paar keer de kans hadden om op voorsprong te komen. Iets wat ook gold voor de gastheren die voor de pauze duidelijk te slordig met zijn kansen omsprong. Maar op slag van rust was het toch FC Zuidlaren wat op voorsprong kwam toen Bob Poorta met een fraaie omhaal de goalie van de bezoekers wist te passeren: 1-0. In de tweede helft had de thuisploeg wat meer voordeel van de sterke wind zodat er nu wat meer kansen kwamen om de voorsprong verder uit te breiden. Maar het duurde tot ver in de slotfase voordat de bevrijdende tweede treffer voor de thuisploeg viel. Want met nog vijf minuten te gaan was het Jordi Hamming die met een fraaie boogbal de stand op 2-0 bracht en wat ruim vijf minuten later ook de eindstand werd. ,,We gingen in de eerste helft wat onzorgvuldig met onze kansen om en omdat De Heracliden een prima indruk maakte bleef het lang spannend. Maar uiteindelijk zorgde Jordi er met een fraaie goal voor dat we ook dit duel wisten te winnen al ging dat wel moeizaam,” aldus Edwin Prins.