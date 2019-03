Eenrum vergeet zich te belonen tegen Groen Geel

Eenrum verloor zondagmiddag van laagvlieger Groen Geel. In Groningen werd het een 3-2 nederlaag voor de Eenrumers die gezien het spelbeeld meer hadden verdiend.Op sportpark Corpus den Hoorn kwam Eenrum goed uit de startblokken want al in de achtste minuut zorgde Siebrand Solinger voor de 0-1. Een voorsprong waar de Eenrumers niet lang van konden genieten want een minuut later zorgde Joshua Pie voor de gelijkmaker. Nog binnen het half uur kwam Groen Geel vervolgens op voorsprong. Tijmen Lieven kreeg de bal in de voeten geschoven van een van de verdedigers van de gasten en wist met dit buitenkansje wel raad: 2-1. Eenrum bleef zich ook na deze wat ongelukkig verkregen achterstand de nodige kansen creëren en wat zorgde dat David Albert Villalta de stand in de 34minuut op 2-2 bracht. Maar het was nog niet klaar op Corpus want vijf minuten na de gelijkmaker zorgde Martijn Van Den Tillaart er voor dat Groen Geel met een voorsprong van 3-2 de kleedkamer kon gaan opzoeken. Na de thee veranderde er vervolgens niet veel aan het spelbeeld. Eenrum bleef duidelijk de bovenliggende partij maar verzuimde ook in de tweede helft om de kansen die het kreeg te benutten. Omdat ook de thuisploeg na de rust niets meer deed met de mogelijkheden die het kreeg werd het uiteindelijk een 3-2 nederlaag voor de Eenrumers en wat door teamleider Tjidsger Veenstra als een teleurstellend resultaat werd gezien. ,,We speelden gewoon heel erg goed maar wisten onze kansen die we kregen onvoldoende te benutten. Want op basis van het spelbeeld hadden we met ruime cijfers moeten winnen. “