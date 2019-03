Annen eenvoudig langs zwak Amicitia VMC.

Annen had zondagmiddag weinig problemen met rode lantaarndrager Amicitia VMC. In Groningen werd het een 3-0 overwinning voor de Anneraren.In Groningen werd het al snel duidelijk dat Annen het niet heel erg lastig zou gaan krijgen. De thuisploeg liet namelijk al vrij snel zien dat het niet echt wilde voetballen. Dat zorgde direct voor een eenzijdige wedstrijd waarin Annen in de 25minuut, via een treffer van Dolf Nijborg, op een terechte 1-0 voorsprong kwam. Voor de rust kreeg de formatie van trainer Hemmo de Wal nog de nodige kansen op meer goals maar gescoord werd er niet meer. Na de rust, toen de weersomstandigheden er niet beter op werden, was het spelbeeld er een van hetzelfde laken een pak. Het was Annen dat het spel bleef dicteren en in de 68minuut zijn voorsprong wist uit te breiden naar 0-2 en waarbij de goal werd gescoord door Egbert Mulder. Na de tweede goal van Annen geloofde de thuisploeg het helemaal wel en in de slotfase zorgde Dolf Nijborg er uiteindelijk voor dat Annen met een 3-0 overwinning huiswaarts keerde. ,,Dit was een regelmatige zege voor ons. Amicitia VMC heeft het ons geen moment lastig kunnen maken in een duel dat onder soms barre omstandigheden gespeeld werd,” aldus Hemmo de Wal na afloop.