EKC 2 verpletttert GSVV The Knickerbockers 8

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) troffen op sportpark Eenrum het laaggeklasseerde GSVV The Knickerbockers 8 uit Groningen. Uit had EKC met 4-4 gelijk gespeeld dus men wilde nu een beter resultaat.EKC startte met de wind tegen maar trok toch het initiatief naar zich toe. Na wat gemiste kansen en een tegenaanval van The Knickerbockers nam EKC in de 11e minuut de leiding. Maaike Remijn vond Chantal Hofman die over de linkerflank doorbrak en de 1-0 noteerde. EKC wilde meer maar het waren de studentes die ineens in de 17e minuut ineens langszij kwamen toen een bal erover heen vloog en een speelster simpel kon doorlopen en scoren: 1-1. EKC was niet erg onder de indruk want in de 24e minuut nam het alweer de leiding om deze niet weer uit handen te geven. Chantal Hofman vond Inge Mulder die zich door de verdediging werkte en de stand op 2-1 zette. Vier minuten later stond het ook 3-1 toen Chantal Hofman de bal veroverde en deze in het doel deponeerde. EKC bleef meer voorin maar doelpunten vielen er niet meer. Aan de andere kant moesten keepster Maaike Adema en libero Marlies Tammens een Knickerbockers-poging afstoppen zodat het bij de rust nog 3-1 stond.Na de rust kreeg EKC de wind in de rug en had daar zeker voordeel van. Knickerbockers mocht even gevaarlijk worden waarna EKC het weer overnam en kansen creëerde. In de 50e minuut ving Inge Mulder een uittrap van de stadjer-keepster op en schoot deze weer terug in het doel: 4-1. Hierna was het verzet van The Knickerbockers gebroken. Het spartelde nog wat tegen maar moest toezien dat EKC de score opvoerde. In de 56e minuut passte Charlotte van Dort op Marjon Bos die doorging en de 5-1 noteerde. Twee minuten later schoot Johanna van de Steeg van afstand de 6-1 binnen. En daarbij liet EKC ook nog verscheidene kansen onbenut. Knickerbockers kwam er niet meer uit en het feit dat EKC-keepster Maaike Adema in deze tweede helft geen bal aanraakte gaf duidelijk het wedstrijdbeeld weer. Loes Korhorn deed ook een duit in het zakje door via een goed geplaatst afstandsschot in de 64e minuut de stand naar 7-1 te tillen. Gelukkig had Knickerbockers het geluk dat de thuisploeg slordig met haar kansen omging anders was men zeker met dubbele cijfers om de oren naar huis gegaan. EKC bleef stormen maar alleen Maaike Remijn wist in de 78e minuut de bal te onderscheppen om deze vervolgens in het doel te schieten: 8-1. Hierna wist EKC de verdere kansen niet meer te benutten maar met een 8-1 overwinning kan het meer dan tevreden zijn. Komende zaterdag gaat het naar hekkensluiter GSVV in Gerkesklooster/Stroobos. EKC moet dan wel oppassen voor onderschatting.