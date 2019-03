EKC dames moeizaam langs stug Oranje Nassau 3

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden zaterdag 9 maart op sportpark Eenrum tegen laagvlieger CVV Oranje Nassau 3 uit Groningen. Eerder speelden beide teams met 0-0 gelijk maar EKC wilde nu meer. Nog steeds kampend met de afwezigheid van een aantal basisspeelsters maar met behulp van enkele tweede elftaldames begon EKC onder leiding van scheidsrechter E. de Haan aan de wedstrijd.Een dwarse wind en zwaar veld bemoeilijkten het spelen behoorlijk. EKC viel aan maar zag Oranje Nassau na 8 minuten aan de leiding komen toen de defensie niet adequaat ingreep en de bal in het doel vloog: 0-1. EKC liep nu achter de feiten aan en moest nu zorgen weer langszij te komen. De thuisploeg kreeg meerdere fraaie kansen maar het schortte helaas aan de afwerking. Het was uiteindelijk door toedoen van Oranje Nassau zelf dat EKC weer op gelijke hoogte kwam. Nina Korhorn werd in de 19e minuut binnen de beruchte lijnen gevloerd en kreeg een strafschop mee. Sarah Rijzinga schoot deze hard door het midden binnen: 1-1. Nu wilde EKC meer maar liet het Oranje Nassau ver komen. Gelukkig was daar keepster Nikki Werkman nog die haar doel schoon hield. Het lukte EKC om in de 27e minuut de leiding te nemen. Michelle Koster kreeg de bal bij Emma Postma die met buitenkant rechts door de benen van de keepster scoorde: 2-1. EKC probeerde voor de rust deze score nog verder uit te bouwen maar slaagde daar niet meer in ondanks een duidelijk overwicht en goede kansen. Ook Oranje Nassau deed nog enkele pogingen maar kreeg ook geen resultaat. Na de rust was even Oranje Nassau in de aanval maar EKC nam dit weer over. Echter evenals in de eerste helft was het overwicht er wel maar wist de ploeg dit niet in de stand uit te drukken. De stugge stadjers wisten elke aanval – hoe goed dan ook – op te vangen. Zelf wisten ze ook nog enkele keren gevaarlijk te worden maar net als in de eerste helft was keepster Nikki Werkman op haar hoede en verijdelde elke doelpoging. In de 61e minuut kon Michelle Koster niet verder en werd vervangen door Marjon Bos. EKC zakte wat in wat Oranje Nassau wat meer hoop gaf. Ze wist dit echter niet uit te buiten. In de 66e minuut werd Nina Korhorn gewisseld voor Chantal Hofman. EKC wist er niet door te komen mede doordat de aansluiting naar voren niet goed verliep. Door de smalle voorsprong hoefde er maar iets fout te gaan en Oranje Nassau zou weer langszij komen. De oranjehemden gaven dan ook niet op maar ontbeerden een goede spits. In de 80e minuut viel ook Emma Postma uit en werd vervangen door Johanna van de Steeg. In de resterende minuten waren de betere kansen nog wel voor EKC maar doelpunten vielen er niet meer. Daar ook Oranje Nassau geen bres wist te slaan in de EKC-defensie werd 2-1 ook de eindstand en hield de combinatie de drie punten in eigen huis. Komende zaterdag gaat het uit naar GV Groen Geel in Groningen.