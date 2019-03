Loppersum onderuit in topper tegen LTC

De eerste zeven minuten van de tweede helft werden Loppersum zaterdagmiddag in het duel tegen LTC fataal. In de 50en 52minuut wisten de Assenaren, na een ruststand van 1-1, namelijk twee keer te scoren tegen een thuisploeg die in het resterende gedeelte van de tweede helft geen vuist meer kon maken en uiteindelijk een 1-4 nederlaag moest incasseren.In Loppersum stond er zaterdagmiddag een cruciaal duel op het programma. De thuisclub zou bij winst namelijk goede zaken doen richting de koppositie in zaterdag 3C en het uit Assen afkomstige LTC zou bij een zege richting de koplopers, Zuidhorn en Loppersum kruipen. Zo waren de belangen dus groot wist ook Loppersum-trainer Henk Buikema. ,,Willen we mee blijven doen in de titelstrijd dan kunnen we ons eigenlijk geen nederlaag veroorloven maar wat ook geldt voor LTC. Daarom verwacht ik vandaag een duel tussen twee ploegen die aardig aan elkaar gewaagd zullen zijn, aldus Buikema die voor dit topduel geen beroep kon doen op zijn vaste doelman Peter Paul Datema. ,,Soms ligt bij een speler de prioriteit ergens anders. Dat heb je als trainer maar te accepteren en dan moet je, zoals in dit geval, met een andere doelman starten, was het berustend antwoord van Buikema. Dat zorgde dat de 18-jarige Marvin Hoeksema zijn competitiedebuut mocht maken in een duel dat in de in de beginfase maar niet echt los wilde komen. Beide namen in eerste instantie een wat afwachtende houding aan zodat er in de beginfase maar weinig spannends voor beide doelen gebeurde. De eerste echte goed lopende aanval viel namelijk pas na een kwartier te bewonderen. Goed voorbereidend werk van Cees bij de Leij bracht Joris Jurna in stelling. Maar helaas voor de thuisploeg werd Jurna door Richard Mast iets teveel naar buitengedreven om tot een goed schot te komen. Even later liet arbiter Kraan zich even gelden door Josias Eshuis op een gele kaart te trakteren. In de ogen van de arbiter gooide de Assenaar niet op de juiste plaats in en wat met een volgens velen onnodige gele kaart werd bestraft. Nadat een schot van LTC-er Stefan Kunz in de achttiende minuut nog naast het doel van Marvin Hoeksema was verdwenen was het vier minuten wel raak voor de bezoekers toen Josias Eshuis te gemakkelijk Jeffrey Leegstra wist te passeren. Wat volgde was een voorzet/schot die door doelman Hoeksema voor de voeten van Richard Mulder werd geslagen. Een buitenkansje voor de Assenaar die daar wel raad mee wist wat LTC een voorsprong van 0- 1 opleverde. Drie minuten stond het weer gelijk in Loppersum toen Joris Jurna prima anticipeerde op een fraaie pass van Jeffrey Leegstra. De snelle aanvaller was namelijk met de bal aan de voet rapper dan het wat traag ogende centrale duo Dzemidzic/Tuankotta en even later moest doelman Jelle van der Veen het antwoord schuldig blijven op de inzet van Jurna: 1- 1. In de 28minuut moest de thuisploeg een eerste wissel toepassen toen Jeffrey Leegstra niet meer verder bleek te kunnen. Voor de rechterspits kwam Harmen Laan binnen de lijnen. Laan die de linksbackpositie over nam van Bjorn Schutter die op zijn beurt als aanvaller op de rechtervleugel terecht kwam. Met nog iets meer dan tien minuten tot het rustsignaal te spelen mocht de thuisploeg zijn aanvoerder Ruben Danhof tot twee keer toe wel heel erg dankbaar zijn. Eerst was Danhof een belangrijke steunpilaar voor zijn jonge doelman door een vrije bal van Richard Mulder uit de doelmond te koppen en nog in dezelfde minuut was de centrale verdediger attent bij een corner van Josias Eshuis door de bal met zijn lichaam nog net op het nippertje te keren. Dat was ook direct het laatste echte wapenfeit van een wat tegenvallende eerste helft tussen twee ploegen die elkaar in de eerste vijfenveertig minuten maar weinig hadden toegegeven. In de tweede helft zat het venijn direct in de beginfase want binnen zeven minuten stond het in Loppersum al 1-3. In de 50minuut was het een niet goed afgedekte Rick Mast die de bal, uit een corner van Josias Eshuis, achter een kansloze Marvin Hoeksema kopte en twee minuten zorgde Richard Mulder voor de 1-3. De middenvelder werd op ruim twintig meter van het doel van de thuisploeg geen strobreed in de weggelegd en kwam daardoor plotseling in scoringspositie. Mulder maakte, alleen voor doelman Hoeksema, geen fout en bracht met zijn tweede treffer van de middag de marge op twee treffers in het voordeel van de Assenaren. Deze vlotte ruime achterstand zorgde uiteraard voor een stevige domper bij de gastheren. Een domper die de Lopsters vooralsnog ook niet te boven kwamen. De eerste kans voor de thuisploeg in deze tweede helft viel namelijk pas in de zeventigste minuut te noteren. Maar het schot van Cees bij de Leij mocht eigenlijk geen kans genoemd worden want daarvoor verdween de poging te ver naast het doel van de bezoekers. Met nog een kwartier te gaan stuurde trainer Henk Buikema centrale verdediger Ruben Danhof naar voren. Buikema hoopte met Danhof in de frontlinie iets meer ‘oorlog’ te kunnen maken maar waar helaas voor de Lopsters niet veel van terecht kwam. Teveel spelers van de thuisploeg hadden namelijk niet de juiste vorm om het LTC echt lastig te maken. Nadat Ruben Danhof in de 81minuut nog even een vergeefse poging deed om een strafschop bij de goed leidende scheidsrechter Mèlano Daniel Kraan te versieren was het een minuut later Marvin Hoeksema die van zich deed spreken. De jonge Lopster goalie, die als debutant een goede indruk achterliet, wist namelijk een inzet van Richard Mulder stijlvol te keren en waarmee hij liet zien dat Loppersum een jonge talentvolle doelman in huis heeft. In de laatste minuut van het verder niet echt hoogstaand duel wisten de bezoekers vervolgens nog een keer te scoren. Het was de voor Marc Heerings in de ploeg gekomen Per Kirchhoff die uit een voorzet van Robert Termohlen doelman Hoeksema wist te passeren en wat de stand op 1-4 bracht. Een stand wat niet veel later ook de eindstand was van een duel dat door de Lopsters in de eerste zeven minuten na de rust werd weggegeven.Loppersum-LTC: 1-4(1-1)22. Mulder 0-1, 25. Jurna 1-1, 50. Mast 1-2, 52. Mulder 1-3, 90. Kirchhoff 1-4.Scheidsrechter: M. Kraan(Winschoten)Gele kaarten: Posthumus(Loppersum), Eshuis(LTC)SC Loppersum: Hoeksema; Posthumus, Groenewege, Danhof, Schutter; Heeres, Rik Buikema(85.Middel), Van de Beek(65. Wildeman ); Leegstra( 28. Laan ), Bij de Leij, Jurna.LTC: Van der Veen; Mast, Eshuis(85. Dijks), Dzemidzic, Tuankotta; Boertien, Kuntz( 68. Hussain), Timmer, Mulder; Heerings(80.Kirchhoff ), Termohlen.Terechte nederlaag.Henk Buikema wilde na afloop niet te lang stilstaan bij de nederlaag van zijn ploeg tegen een prima LTC. ,,In de eerste helft waren we aardig aan elkaar gewaagd. Na de rust kregen we te snel twee tegentreffers te verwerken en vloeiden bij ons de krachten in vooral aanvallend opzicht wat weg. Vandaar dat het een terechte nederlaag is die er echter wel voor zorgt dat we komende zaterdag van Fc Grootegast moeten winnen om in de race te blijven wat het kampioenschap betreft.”