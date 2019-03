Nog één keer schitteren op Schilligeham Winsum

Zaterdagavond was het voor tal van coryfeeën van VIBOA en Hunsingo nog één keer ‘Schitteren op Schilligeham’. Nog een keer voetballen op het sportpark waar het voor velen allemaal ooit begon en waar het publiek zaterdagavond o.a. twee ‘wereldgoals ‘ van Janneke Danhof en Yvonne Visser te zien kreeg.Met de aanstaande sloop van de kantine en kleedkamers in het vooruitzicht stond er zaterdagavond op sportpark Schilligeham een afscheidsduel tussen Oud Viboa en Oud Hunsingo op het programma. Een duel waar zich, zo bleek zaterdagavond, redelijk wat spelers maar ook speelsters voor hadden aangemeld. Vooral aan de kant van Oud-Hunsingo was de animo groot te noemen zodat coach Egbert Darwinkel een luxeprobleem had. Maar dat was iets waar de oud-trainer van Hunsingo een half uur voor de wedstrijd nog totaal niet mee bezig was. ‘Darre’ was op dat moment namelijk meer bezig met bijpraten met bekenden uit zijn periode als trainer van Hunsingo dan dat hij zich druk maakte over wie hij als eerste elf het veld in zou sturen. Maar het bijpraten gold voor meerdere oud-voetballers dat elkaar al een tijdje niet meer hadden gesproken zodat het al voor het duel een spontane reünie in de kantine op nu nog sportpark Schilligeham werd. Een kantine waar de stemming al opperbest was omdat het vlaggenschip van de vv Winsum enkele uren eerder Pelikaan S door een 2-1 zege uit het bekertoernooi had geknikkerd. Want het mocht dan zaterdagavond even weer Hunsingo tegen Viboa zijn, sinds 01-07-2016 is het toch echt vv Winsum dat hoopt spoedig de bespeler van sportpark Winsum West te worden. Zaterdagavond was het echter nog een keer de ‘rooien’ tegen de ‘gelen in een duel die onder leiding stond van twee arbiters, Tonny Post en Jacob Kamst, die allebei een helft van het speelveld voor hun rekening namen. De beide arbiters werden geassisteerd door de grensrechters Alex Meijer en Piet de Vries. Het duel dat op het tweede veld op sportpark Schilligeham werd gespeeld was nog geen halve minuut oud toen er al om een brancard werd geroepen. Waar eerst nog even gedacht werd aan een ludieke actie bleek het toch ernstig te zijn. Aan de kant van Oud-Hunsingo was het namelijk Erik Leugs die met een zware achillespeesblessure moest worden afgevoerd. Dat zorgde uiteraard even voor het nodige oponthoud in een duel die toen men weer was begonnen al snel een eerste goal kreeg. Een goal die werd gescoord door een Cor Pol die in vroegere jaren een gemakkelijk scorende spits binnen VIBOA was. Na de eerste goal voor de ‘gelen’ werd al snel duidelijk dat het niet bij één goal voor oud-VIBOA zou blijven. Want met Ludolf Faber, Neil Judkins, Andre Bolhuis en Olivier van der Klei liepen er aan de kant van Oud-VIBOA spelers rond die nog bijna wekelijks in actie komen. Iets wat, zo viel te zien, bij Oud-Hunsingo duidelijk anders was. Dat zorgde na vijfenveertig minuten voor een 4-0 voorsprong voor Oud-VIBOA waarbij de mooiste goal op naam kwam van Janneke Danhof. De op het middenveld spelende Winsumse werd even buiten het strafschopgebied van Hunsingo goed aangespeeld door Neil Judkins. Wat volgde was een schot dat doelman Gert Lanting waarschijnlijk alleen maar heeft gehoord en wat Janneke Danhof een terecht applaus van de toeschouwers opleverde. In de rust was het vervolgens weer een gezellig samenzijn van oud-bestuursleden, trainers en spelers die elkaar soms al lang niet meer hadden gesproken. Een gezelligheid dat er voor zorgde dat er velen waren die de eretreffer van Oud-Hunsingo niet meekregen. Want al vlot in de tweede helft was het Yvonne Schuijl-Visser die de handen van de toeschouwers op elkaar kreeg. Opkomend via de linkervleugel besloot ze met rechts een doelpoging te wagen en vervolgens zeilde de bal in de rechterbovenhoek en kon Leendert Slagter er op het scorebord 1-4 van maken. Een prachtige goal van Oud-Hunsingo wat voor de ‘rooien’ ook direct de laatste was. Aan de andere kant kreeg Oud-VIBOA nog wel de nodige kansen om tot scoren te komen. Zo waren er mogelijkheden voor Olivier van der Klei en Neil Judkins maar werd er door de ‘gelen’ nog twee keer gescoord. Dat zorgde voor een eindstand van 6-1 in het voordeel van de gasten zoals er aan de kant van de Hunsingoërs glimlachend tegen Oud-VIBOA werd aangekeken. Na het laatste fluitsignaal van het arbitrale duo Tonny Post/Jacob Kamst waren er vervolgens diverse fotosessies. Zo moest Kees Lanting op de foto met zoon Gert en dochter Tina. Velen hadden Lanting, volgend de ook aanwezige oud-trainer en speler Klaas van der Ploeg de beste speler die Hunsingo heeft voortgebracht, wel even in actie willen zien. Maar Lanting was daar met zijn opmerking, ik ben ‘zwaar geblesseerd’ duidelijk over. Een rentree op Schilligeham zat er voor hem niet meer in. Wie ook samen op de foto gingen waren John, Bert, Bernard, Roelof en Yvonne Schuijl-Visser. De familie Visser was zaterdag goed vertegenwoordigd waarbij Yvonne natuurlijk glom van trots. Want in tegenstelling tot haar broers had zij wel weten te scoren. ,,Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat best leuk vind. Kan ik straks tijdens de derde helft mooi mijn broers even plagen, aldus de nog steeds voor het damesteam van vv Winsum actieve voetbalster. Zo kwam er zaterdag op fraaie wijze een einde aan sportpark Schilligeham en gaat men richting de toekomst met sportpark Winsum West. Maar voordat de kleedkamers en de kantine de komende weken plat gaan was het eerst nog feest.