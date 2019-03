Eindelijk weer zege voor Eext

Eext weet eindelijk weer wat winnen is. In eigen huis was het zondagmiddag namelijk met 2- 1 te sterk voor Zevenhuizen.In de eerste helft was het niet best wat Eext en Zevenhuizen op een moeilijk bespeelbaar veld lieten zien. Er kwamen wel wat kansjes voor beide teams maar veel stelde dat allemaal niet voor. De rust brak in een kletsnat Eext dan ook aan met een 0-0 op het scorebord. Na de pauze waren het vervolgens de gastheren die de score openden door een treffer van Jonas Buiter. Na de openingstreffer kreeg Eext wat meer grip op het duel en kwam het via een door Ruben Ratering goed genomen vrije trap op 2-0. Ondertussen was het veld in Eext al steeds meer veranderd in een modderpoel waar goed voetbal niet meer op mogelijk was. In de slotfase waren het de gasten die invaller-doelman Dennis Pepping ook nog een keer wisten te passeren. Maar verder liet Eext het zondagmiddag niet komen zodat er eindelijk een keer weer werd gewonnen door Eext en wat ook wel eens weer tijd werd vond Jack Lammerts. ,,Het veld leende zich niet voor goed voetbal maar door veel strijd te leveren hebben we de drie punten in eigen huis weten te behouden. En dat voelt na de laatste zege op 25 november 2018 wel even lekker.”