Zorgen worden groter voor VAKO

VAKO bewees zich zondagmiddag een slechte dienst door thuis het inhaalduel tegen Siddeburen met 1-2 te verliezen en wat zorgde dat de Vriezenaren nog lang niet van degradatiezorgen verlost zijn.VAKO begon heel slecht aan de wedstrijd tegen Siddeburen. Want na drie minuten stond het al 0- 1 in Vries. Bij de tweede corner van de wedstrijd ging doelman Cas van der Wijst namelijk stevig in de fout en kon Bert Koers namens Siddeburen simpel scoren. VAKO drong direct wel aan om de gelijkmaker te scoren maar het gebrek aan scorend vermogen openbaarde zich ook zondagmiddag weer. Maar op slag van rust kwam de thuisploeg toch op gelijke hoogte toen Tim van Huffelen met een van richting veranderde vrije bal de stand op 1-1 bracht. Dit werd even later ook de ruststand waar VAKO nog het meest blij mee mocht zijn. Na de rust werd het alleen maar rommeliger wat mede kwam door een het veld wat steeds zwaarder werd. In de 61minuut kwam Siddeburen, via een goal van Ruben van der Ploeg, op een hernieuwde voorsprong toen doelman Van der Wijst zich verkeek op de inzet van Van der Ploeg. Daardoor kon VAKO weer op jacht naar in eerste instantie de gelijkmaker. Een gelijkmaker die er even leek te komen maar arbiter Leuning uit het naburige Tynaarlo wuifde een handsbal van Siddeburen weg. Zo bleef het uiteindelijk 1-2 in Vries waar de druiven voor de Vriezenaren met geen punten en een omgeploegd hoofdveld extra zuur waren. ,,Ik denk dat we wel een puntje verdiend hadden maar helaas zat dat er niet in. Maar gezien het vertoonde spel heb ik er nog alle vertrouwen in dat we wat plaatsen gaan stijgen,” aldus aanvoerder Patrick Steenbergen.