Annen te sterk voor koploper Veendam 1894.

Annen wist zondagmiddag het duel tegen koploper Veendam 1894 te winnen. In Annen werd het een 3-1overwinning voor de thuisploeg die daardoor de druk op de Veendammers weer heeft opgevoerd.Annen begon zondagmiddag direct fel aan het duel tegen Veendam 1894. Dat zorgde dat de thuisploeg al in de twaalfde minuut door een goal van Roald Lammerts op 1-0 kwam. Negen minuten later stond het vervolgens 2-0 in Annen. Jaap Jan Mulder werd in het strafschopgebied gevloerd en uit de toegekende strafschop wist Dante Ploeg raak te schieten. Maar nog binnen het half uur scoorde Veendam 1894 de aansluitingstreffer en die op naam kwam van wie anders dan Marnix Kolder. De goalgetter van de koploper had ook nu aan een halve kans genoeg om de bal achter doelman Hans van de Wals te schieten. De 2-1 werd ook de ruststand in een wedstrijd die duidelijk liet zien dat hier de twee beste ploegen in zondag 3C aan het werk waren. In de tweede was vervolgens duidelijk zichtbaar dat de thuisploeg fitter was dan Veendam 1894. Want ook nadat aan de kant van Annen Roy Mulder met twee keer geel, dus rood, van het veld moest bleef de thuisploeg het betere van het spel houden. Met nog vijf minuten op de klok gooide Annen het duel definitief op slot. De ijzersterk spelende Roald Lammers passeerde op de rechtervleugel een drietal tegenstanders en uit de voorzet die volgde tikte Yannick van der Wal de 3-1 achter de goalie van de Veendammers. Dit werd uiteindelijk ook de eindstand in een wedstrijd die volgens Hemmo de Wal in Annen een terechte winnaar had gekregen. ,,We gaven direct vol gas en waar Veendam 1894 geen antwoord op had. Zelfs toen we door de rode kaart van Roy met een man minder verder moesten waren we nog de bovenliggende partij.”