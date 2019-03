Blessure arbiter zorgt voor vroegtijdig einde DWZ-Warffum

Het duel tussen DWZ en Warffum duurde zondagmiddag maar een uur. Een blessure van scheidsrechter Huib Bloem zorgde namelijk dat het duel in Zuidwending op de stand van 1-1 gestaakt moest worden.Warffum was met twee opeenvolgende zeges goed uit de winterstop gekomen en wilde daar zondag tegen het laag geklasseerde DWZ graag een vervolg aan geven. In het regenachtige Zuidwending werd het echter een moeizaam verhaal voor de Warffumers. De thuisploeg toonde zich namelijk als een stugge tegenstander die voor de rust maar weinig kansen weggaf. Toch was het Warffum dat via Jeffrey Doornbos rond de twintigste minuut op 0-1 kwam. Maar nog voor de pauze kwamen de gastheren door Andre Hendriksen weer op gelijke hoogte. Na de thee was Warffum de bovenliggende partij en kwamen er al snel meerdere mogelijkheden om op voorsprong te komen. Maar met nog een half uur te spelen kwam er plotseling een abrupt einde aan de wedstrijd toen de al op leeftijd zijnde arbiter Bloem door een blessure niet meer verder kon. Dat zorgde dat het na zestig minuten opeens klaar en waar aanvoerder Niels Zantingh stevig van baalde. ,,We waren aan het einde van de eerste helft al de bovenliggende partij en dat zette zich in de tweede helft door. En zonder de blessure van de scheidsrechter waren de drie punten daarom ook zeker mee naar Warffum gegaan.”